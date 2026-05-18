"Los problemas de erección podrían esconder trastornos de salud más graves"

La disfunción eréctil es un problema más frecuente de lo que se piensa y, aunque puede generar preocupación, en la mayoría de los casos tiene solución si se aborda de forma adecuada. El Dr. Pedro Álvarez, médico especialista en Urología y experto en Andrología, ofrece desde Clínica Juaneda, en Juaneda Hospitales, métodos diagnósticos avanzados y tratamientos de vanguardia para esta enfermedad.

"La Urología —explica el Dr. Álvarez— es la especialidad que abarca todo el aparato urinario, tanto masculino como femenino. Dentro de la urología hay una subespecialidad: la andrología, que se centra en la salud sexual y reproductiva del hombre, por tanto, no abarca sólo problemas de erección". Muchos pacientes tardan en consultar por vergüenza o dudas, pero dar el paso es clave para encontrar una solución y descartar otros problemas de salud.

El paciente con disfunción eréctil debe tener claro «que no se debe conformar, sino que debemos darle una solución y que hay soluciones para cada caso».

"La Andrología se encarga también —continúa el andrólogo— del diagnóstico y tratamiento de problemas de eyaculación, de subfertilidad, de déficits de testosterona (hipogonadismo), de enfermedades de transmisión sexual y alteraciones morfológicas o anatómicas como podría ser el varicocele. Además, el estudio de estos problemas de salud es importante ya que pueden ser la punta del iceberg de otros más graves".

La disfunción eréctil puede ser consecuencia de "problemas cardiovasculares, metabólicos, hormonales, etcétera. Cualquier solución a un problema de la esfera sexual del hombre ha de proponerse tras el estudio global del paciente: es muy importante saber qué hay detrás", matiza el urólogo.

Dr. Pedro Álvarez: "Queremos que el paciente se sienta cómodo, escuchado, en un ambiente de seguridad y de confianza, que vea entendemos sus problemas". / Juaneda

El Dr. Álvarez hace también hincapié en la esfera emocional: "Cada día la sociedad es más consciente de la importancia de la salud mental y hemos de estar a su altura. Tenemos que ser capaces de entender que para el paciente, este tipo de problemas pueden tener una gran influencia en su bienestar psíquico y mental. Este es un aspecto que no sólo tenemos que considerar sino comprenderlo, abordarlo y tratarlo".

"En el área de Andrología de Juaneda Hospitales tenemos muy en cuenta el lado humano que precisan nuestros pacientes. En ocasiones pueden venir cohibidos o con reparos. Lo que queremos, desde el primer momento, es que se sientan cómodos y escuchados, en un ambiente de seguridad y de confianza, que perciban que hablamos su mismo idioma y entendemos sus problemas", afirma el doctor.

La importancia de tener un área diferenciada de Andrología es que "disponemos de un equipo especializado y tecnología avanzada que nos permite estudiar cada caso de forma completa y personalizada". Y hay que dejar claro, enfatiza el especialista, que "no es necesario esperar a una falta total de erección para consultar. El momento adecuado es cuando aparece la primera preocupación o duda sobre la función sexual".

¿Pero qué es exactamente la disfunción eréctil?

"La disfunción eréctil —explica el Dr. Álvarez— es la alteración en la capacidad de erección del pene, es decir, cuando no se consigue obtener o mantener una erección con la rigidez suficiente para una relación sexual satisfactoria".

La población masculina ha ido evolucionando en cuanto a la visión de este tipo de problemas "si bien antes era habitual que los pacientes lo ocultasen o no consultasen sobre ello, hoy en día tienen menos reparos a la hora de acudir a un especialista a comentar su problema y buscar una solución. Los pacientes cada vez son más conscientes de no normalizar un problema que tiene solución médica".

Y además, la percepción está cambiando: "Aunque la mayor tasa de incidencia de la disfunción eréctil es en personas de edad un poco más avanzada, cada vez es más frecuente que acudan a nuestras consultas pacientes jóvenes. Esto se relaciona con el abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, pero también con la influencia de la pornografía o la visión que las redes aportan acerca de las relaciones sexuales. Y no podremos decir siempre que es un problema psicológico, se tendrá que estudiar y demostrar".

Para ello, destaca el Dr. Álvarez, "hacemos pruebas y analizamos a cada paciente de manera individualizada. En ocasiones podemos encontrar algún trastorno vascular que explica lo que le sucede. No se puede normalizar este tipo de problemas, ni en el ámbito personal, ni en el médico, no se puede asumir que es normal y ya está".

Como se ha comentado, diferentes trastornos pueden alterar la calidad de la erección: "Los más conocidos son los cardiovasculares como la diabetes, trastornos del colesterol y/o de los triglicéridos. También, fármacos para la hipertensión u otros problemas cardíacos o psicológicos, como la depresión o la ansiedad".

Por otra parte, destaca el médico urólogo y andrólogo, "ante un problema de salud cardiovascular, el primer signo, la primera alarma que enciende el cuerpo es el trastorno de la erección. Por esto, a nivel médico, debemos indagar, ya que puede actuar como faro o como luz de alarma".

De este modo "es posible tanto ayudar al paciente dentro de la esfera sexual, como prevenir los problemas de salud futuros. Se ha de advertir a estos pacientes que si no se corrige la situación es altamente probable que en los siguientes años empeore o pueda llegar a tener algún problema cardiovascular serio".

Soluciones con seguridad para la disfunción eréctil

En la Clínica de Andrología de Clínica Juaneda, en Juaneda Hospitales, «tenemos todos los tratamientos disponibles hoy en día para el abordaje de la disfunción eréctil, adecuados a cada momento y circunstancia de la enfermedad», explica el Dr. Pedro Álvarez, quien señala que inicialmente este problema se puede tratar con fármacos: "Hay tratamientos orales, que pueden ser la base o el pilar que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de la erección de estos pacientes".

Además, "ofrecemos otros tratamientos, como las ondas de choque o las inyecciones intracavernosas, que consiguen mejorar la vida sexual del paciente. Y por supuesto, cuando está indicado, podemos recurrir a la cirugía".

La terapia de ondas de choque "es una herramienta muy útil, de rápida aplicación y sin efectos adversos o complicaciones. Consiste en una máquina pequeña que a través de la emisión de ondas consigue la reparación o regeneración de la vascularización peneana mejorando así la respuesta eréctil. Y tiene la ventaja de que se realiza en la consulta".

La prótesis de pene "suele ser la solución para el paciente que ha probado otros tratamientos y no han ido bien o la mejor propuesta para aquel que presenta una disfunción eréctil como consecuencia de una intervención quirúrgica. En esos casos, la implantación de una prótesis de pene es una muy buena solución", destaca el andrólogo.

Y añade: "Los pacientes que se colocan una prótesis, que además es una cirugía poco invasiva, son los más satisfechos, porque simula la funcionalidad que concebimos como normal. El paciente puede conseguir una erección cuando quiere, que dure el tiempo que quiere, y que luego pueda perderla cuando toca".