PP y Vox reivindican Andalucía como antesala del próximo ciclo electoral en Baleares mientras la izquierda pide una reflexión interna

Las reacciones de los partidos de Baleares a los resultados de las elecciones andaluzas han evidenciado este lunes una lectura completamente opuesta del escenario político que se abre de cara al próximo ciclo electoral. Mientras el PP y Vox han reivindicado el avance del bloque de derechas y han trasladado el foco hacia la posibilidad de reeditar esa dinámica en Baleares, PSIB y Més per Mallorca han intentado relativizar el impacto de los comicios andaluces y han defendido que la situación política de las islas responde a coordenadas propias.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha celebrado unos resultados que ha definido como "extraordinarios" para los populares y especialmente negativos para el PSOE y Pedro Sánchez. "Volvimos a ganar en Andalucía, una comunidad donde históricamente el PSOE ha gobernado más años seguidos", ha afirmado, subrayando además que el PP ha obtenido "150.000 votos más que en 2022".

Sagreras ha cargado directamente contra el Gobierno central y contra la exministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Pedro Sánchez envió a su candidata y ha fracasado en Andalucía con los peores resultados de la historia", ha sostenido. El dirigente popular ha considerado que el resultado ha dejado "una derrota contundente del PSOE" y ha aprovechado para lanzar un mensaje dirigido al electorado de Baleares.

Según ha defendido, las elecciones andaluzas han demostrado que "muy pocos votos dan o quitan mayorías absolutas", algo que, ha asegurado, puede repetirse en Baleares debido al peso de las cuatro circunscripciones insulares. "Aunque queda un año, ya solo quedan dos escenarios: uno de mayoría absoluta del PP y otro de mayoría del PP cerca de la mayoría absoluta pero que no la pueda sacar", ha afirmado.

El portavoz popular también ha insistido en que existe "un ámbito importante de gente que no quiere que Vox tenga una cierta incidencia" y ha defendido que "el único voto posible para quienes no lo quieran es votar al PP". Además, se ha mostrado sorprendido por las valoraciones realizadas desde la izquierda. "Me han extrañado las celebraciones de la izquierda porque han venido contentos porque el PP no tiene mayoría absoluta y Vox tenga algo que decir", ha señalado.

Vox refuerza el discurso de presión sobre el PP

Desde Vox, la portavoz parlamentaria Manuela Cañadas ha reivindicado los resultados obtenidos por su formación y ha asegurado que Andalucía ha confirmado la tendencia ascendente del partido de Santiago Abascal. "Fantástica campaña y excelentes resultados", ha resumido. Según ha destacado, "PP y PSOE bajaron, Vox subió", incrementando votos, porcentaje y escaños. "Es la cuarta vez consecutiva que sube Vox", ha afirmado.

Cañadas ha defendido que el candidato andaluz, Manuel Gavira, "ha ganado contra todo pronóstico" y ha asegurado que el resultado refuerza las líneas políticas que su partido ya aplica en Baleares: "Prioridad nacional, protección del campo, bajadas de impuestos y deportación de inmigrantes ilegales".

La portavoz parlamentaria ha sostenido que Andalucía "puede ser un bastión contra el Gobierno más corrupto y traidor" en referencia a Sánchez y ha afirmado que desde Baleares seguirán "la misma hoja de ruta". En ese sentido, ha recordado que Vox ya "ha triplicado" sus resultados en las islas y ha situado el objetivo electoral en "10 o 12 diputados".

Cañadas también ha reivindicado el peso político de Vox dentro de los pactos con el PP y ha asegurado que muchos de los acuerdos alcanzados en otras comunidades "ya se han conseguido aquí". "Desde Baleares hemos sido ejemplo para los acuerdos de otras comunidades", ha sostenido.

El PSIB ha negado que el resultado andaluz sea extrapolable a Baleares

Por parte del PSIB, el portavoz parlamentario Iago Negueruela ha tratado de ofrecer una lectura distinta de los resultados y ha defendido que el PP ha sido el partido que más ha retrocedido respecto a las anteriores elecciones andaluzas. "Hemos recortado a la derecha. El PP es el que más escaños pierde", ha asegurado.

Negueruela también ha advertido sobre las consecuencias de una mayor dependencia del PP respecto a Vox. "Veremos si acepta el discurso anticlimático, xenófobo y racista de Vox", ha afirmado, alertando sobre el impacto de determinadas posiciones en cuestiones como la violencia machista o la pluralidad política y social. "Permitir la utilización de determinadas palabras o discursos tiene consecuencias", ha sostenido.

El dirigente socialista también ha cargado contra las encuestas publicadas durante la campaña. "La demoscopia ha fallado completamente", ha afirmado, señalando que la caída pronosticada para el PSOE "no se ha producido". Aunque ha reconocido que el resultado "no es bueno", ha insistido en que "quien ha perdido la mayoría absoluta y más diputados es el PP".

Negueruela también ha rechazado extrapolar automáticamente los resultados andaluces a Baleares. "Me sorprende extrapolar Andalucía a Baleares. Los comicios son absolutamente diferentes", ha afirmado. El portavoz socialista además ha defendido la necesidad de reforzar los distintos espacios de la izquierda y ha insistido en que en las elecciones autonómicas de 2019 el PSOE balear incluso aumentó votos.

Més reivindica el papel de las izquierdas soberanistas

Més per Mallorca también ha realizado una lectura en clave balear, aunque poniendo el foco en el crecimiento de las izquierdas soberanistas. El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha asegurado que las elecciones sí son "extrapolables a Baleares" y ha celebrado especialmente el resultado de Adelante Andalucía, formación con la que Més se siente políticamente identificado. "Las izquierdas soberanistas son las que tienen capacidad de crecimiento y de plantar cara al auge de la derecha y la extrema derecha", ha afirmado.

Apesteguia ha defendido que el "conocimiento real del territorio" y la proximidad con los problemas cotidianos son elementos cada vez más valorados por la ciudadanía. En ese sentido, ha lanzado una llamada a la reflexión tanto al PSOE como a otras fuerzas de izquierda estatal. "No puede ser que estos resultados no lleven a una reflexión", ha afirmado.

El dirigente de Més también ha vinculado el crecimiento de determinadas fuerzas soberanistas con la falta de respuestas a problemas como la vivienda o el deterioro de los servicios públicos. "Las políticas de vivienda del Gobierno estatal han sido francamente decepcionantes", ha señalado, defendiendo una alternativa "de izquierdas y ligada al territorio".

Apesteguia también ha aprovechado para cargar contra el PP y Vox en Baleares. "Moreno Bonilla seguramente pactará medidas indecentes con Vox, como Prohens en Baleares", ha afirmado. Según ha sostenido, las políticas impulsadas por el Govern "han agravado problemas como el acceso a la vivienda o los ataques a la lengua y al territorio". "Prohens ha elegido ser la telonera de Vox", ha concluido.