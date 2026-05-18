Cabrera, un paraíso natural de difícil acceso por sus altos precios de visita

A apenas una hora de navegación al sur de Mallorca se encuentra el Parque Nacional marítimo-terrestre de Cabrera, un enclave de aguas cristalinas, fondos marinos protegidos y rutas de senderismo en plena naturaleza. En teoría, sería una excursión ideal de fin de semana para familias residentes en la isla o incluso una salida escolar habitual.

Sin embargo, en la práctica, el elevado coste de las excursiones hace que muchas escuelas públicas ni siquiera se lo planteen, según explica Antonia Wicht. Esta madre de dos hijos en Palma ha podido visitar el parque en varias ocasiones, pero reconoce que tuvo suerte: “Solo pude ir porque conocía a gente con barco. Cabrera es, por desgracia, un parque para propietarios de yates”.

Solo dos empresas operan las excursiones

El resto de visitantes depende de dos únicas compañías que operan salidas desde Colònia de Sant Jordi: Excursions a Cabrera y Mar Cabrera. Ambas ofrecen descuentos para escolares, pero aun así los precios siguen siendo elevados.

Excursions a Cabrera cobra, por ejemplo, 24 euros a alumnos de primaria, 26 euros a estudiantes de ESO y 29 euros a bachillerato solo por el trayecto de ida y vuelta. A esto hay que sumar el autobús hasta el puerto, unos 2 euros por alumno, la supervisión de personal especializado en el parque y el avituallamiento.

En total, una excursión escolar difícilmente baja de los 40 euros por alumno. La MZ ha tenido acceso a una factura de un centro semipúblico de Palma que en octubre de 2025 cobró 42 euros por estudiante de sexto de primaria.

Una familia paga más de 150 euros por la visita

En el caso de una familia, el coste se dispara aún más. Una excursión estándar para dos adultos y dos niños supone al menos 150 euros.

“Esto es algo que puedes hacer como regalo de cumpleaños, pero no para un domingo cualquiera”, explica Wicht, que critica además que no existan descuentos para residentes.

La llamada Express Tour de Excursions a Cabrera cuesta 150 euros para una familia de cuatro personas, pero solo incluye 45 minutos en la isla. Si el estado del mar lo permite, se añade una breve visita a la Cova Blava (Cueva Azul) antes de regresar rápidamente a Colònia de Sant Jordi.

En el caso de Mar Cabrera, la opción más barata, el llamado desembarco corto, cuesta 154 euros. Las excursiones más largas, de unas seis horas, ascienden a entre 178 y 180 euros.

Qué dicen las empresas

Desde Excursions a Cabrera, su responsable Joana Serra explica que ya no ofrecen descuentos para residentes desde que la Comisión Europea obligó en su día a retirar bonificaciones similares en otros servicios, como el tren de Sóller, tras una denuncia de un ciudadano alemán en 2016. Según Bruselas, estas reducciones supondrían una discriminación por nacionalidad.

Por ello, afirman, también se aplica el mismo criterio en las excursiones a Cabrera, aunque reconocen que preferirían poder ofrecer descuentos como antes.

Solo 140 días de navegación al año

Desde Mar Cabrera señalan que no reciben subvenciones públicas, ni del Govern balear ni del Estado, lo que influye en los precios. Además, los costes se mantienen prácticamente igual que el año anterior.

A esto se suma que las embarcaciones solo pueden operar entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, y que las condiciones meteorológicas reducen aún más los días efectivos de navegación. “Al final quizá tenemos unos 140 días al año reales de actividad”, explican.

También se añaden restricciones de acceso: límite diario de visitantes, número de viajes permitidos y franjas horarias, además de medidas de seguridad y costes de personal.

El Govern balear se desentiende de los precios

El Govern balear no prevé intervenir en la política de precios. Aunque reconoce en privado que muchas familias tienen difícil acceso al parque, oficialmente sostiene que se trata de una cuestión privada de las empresas.

La dirección del parque, a través de su portavoz María Valens, se limita a señalar que su única función es garantizar que no se supere el límite de 300 visitantes diarios, sin entrar a valorar las tarifas de las navieras.