Muere Fernando Piña Saiz, ingeniero aeronáutico, subsecretario de Aviación Civil con UCD y presidente de AENA

El ingeniero aeronáutico mallorquín Fernando Piña Saiz falleció en Palma el pasado sábado, 16 de mayo, a la edad de 88 años. Piña, que estudió en el colegio de Montesión y se doctoró en la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, fue subsecretario de Aviación Civil de 1978 a 1982, bajo el Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez.

En el ejercicio de esa responsabilidad, vivió el 23-F en primera línea, en el seno del denominado Gobierno de los subsecretarios, un gabinete de crisis interino que asumió de forma civil el poder ejecutivo de España durante el intento de golpe de Estado y que operó, con la autorización de la Casa del Rey a través de Sabino Fernández Campo, de forma ininterrumpida durante las 17 horas de secuestro parlamentario, disolviéndose inmediatamente después de la liberación de los diputados y el restablecimiento del orden constitucional la mañana del 24 de febrero de 1981.

Por esas horas de defensa de la legalidad en España, mientras el Congreso permanecía secuestrado, Fernando Piña recibió en febrero de 2011, junto a otras 34 personalidades, la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional, un homenaje que quiso rendir el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los "héroes", de aquella jornada, según dijo el propio Zapatero en el homenaje.

Piña, como era habitual en él, en una entrevista con este diario quitó importancia a ese calificativo que les dedicó el expresidente. "Son cosas que se dicen en los discursos", justificó Pero a continuación reconoció que fue una noche cargada de incertidumbres. "Fue una jornada dura. De no saber como acabaría el asunto. Pero resolvimos una serie de asuntos logísticos y dimos una imagen clara de seriedad y de continuidad del poder civil y de acatamiento de la Constitución". Pero acto seguido prefirió no alimentar las leyendas de aquella noche. "Lo que se puede contar ya se ha contado. Y lo que yo pudiera decir que tuviera interés, no lo puedo decir", resolvió.

Fernando Piña Saiz / Lorenzo

Presidente de Aena durante el primer Gobierno de José María Aznar

En 1996, con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento y José María Aznar como presidente, Fernando Piña se convirtió en presidente de Aena, la empresa de aeropuertos españoles y navegación aérea, acometiendo el inicio del Plan Barajas, que aumentó la operatividad de un aeropuerto en ese momento con muchos problemas y puso en marcha la construcción de la Terminal T-4. Estuvo en el cargo hasta 1997, una responsabilidad que compatibilizó con la dirección general de Aviación Civil.

En las elecciones autonómicas y municipales en Baleares de 1999 fue elegido diputado por el PP, ocupando el número seis de las listas como independiente, la condición que le puso al partido para sumarse al proyecto. Posteriormente, fue presidente del patronato de la Fundación Aena.

Además, durante su carrera, también había sido delegado de Cultura en Baleares en la preautonomía, entre 1976 y 1978. Y consejero de Iberia.

La muerte de Fernando Piña en Palma se ha producido nueve días después del fallecimiento de su esposa, María Antonia Anguera Juan. El funeral se oficiará el próximo jueves, 21 de mayo, a las 19.30 horas en la iglesia de la Santa Creu, en Palma.