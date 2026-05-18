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Medio centenar de personas exigen en Palma la liberación de los activistas de la flotilla a Gaza interceptados por Israel

La protesta, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles

Concentración en protesta de la interceptación de la Flotilla Humanitaria rumbo a Gaza

Concentración en protesta de la interceptación de la Flotilla Humanitaria rumbo a Gaza

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Concentración en protesta de la interceptación de la Flotilla Humanitaria rumbo a Gaza / B.Ramon

Europa Press

Palma

Medio centenar de personas se han concentrado la tarde de este lunes en el centro de Palma para exigir la liberación de las decenas de activistas de la flotilla a Gaza que han interceptados por Israel.

La protesta, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las últimas horas han sido retenidos entre una y dos decenas de ciudadanos españoles de los 45 que viajan a bordo de las embarcaciones que integran la flotilla.

Entre los que no han sido interceptados todavía se encuentran un activista mallorquín y otro menorquín, que siguen su camino hacia la franja de Gaza en sendos barcos.

Los manifestantes, portando varias banderas palestinas y coreando consignas como "La flotilla no se toca" o "No están todas, faltan las presas", han exigido la liberación inmediata de todas las personas interceptadas y la garantía de su seguridad.

También la protección internacional de las misiones humanitarias que se dirigen a Gaza, la apertura inmediata de un corredor humanitario permanente, la suspensión de todas las relaciones con Israel y que el Gobierno imponga "sanciones reales y el bloqueo".

Entre las decenas de manifestantes se encontraban integrantes de esta última flotilla o de anteriores, como la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares, Lucía Muñoz.

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También ha participado una mujer palestina, residente en Canadá y de visita en Palma, que ha agradecido a la sociedad civil española sus movilizaciones y sus muestras de solidaridad.

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