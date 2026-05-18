Medio centenar de personas exigen en Palma la liberación de los activistas de la flotilla a Gaza interceptados por Israel
La protesta, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles
Europa Press
Medio centenar de personas se han concentrado la tarde de este lunes en el centro de Palma para exigir la liberación de las decenas de activistas de la flotilla a Gaza que han interceptados por Israel.
La protesta, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las últimas horas han sido retenidos entre una y dos decenas de ciudadanos españoles de los 45 que viajan a bordo de las embarcaciones que integran la flotilla.
Entre los que no han sido interceptados todavía se encuentran un activista mallorquín y otro menorquín, que siguen su camino hacia la franja de Gaza en sendos barcos.
Los manifestantes, portando varias banderas palestinas y coreando consignas como "La flotilla no se toca" o "No están todas, faltan las presas", han exigido la liberación inmediata de todas las personas interceptadas y la garantía de su seguridad.
También la protección internacional de las misiones humanitarias que se dirigen a Gaza, la apertura inmediata de un corredor humanitario permanente, la suspensión de todas las relaciones con Israel y que el Gobierno imponga "sanciones reales y el bloqueo".
Entre las decenas de manifestantes se encontraban integrantes de esta última flotilla o de anteriores, como la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares, Lucía Muñoz.
También ha participado una mujer palestina, residente en Canadá y de visita en Palma, que ha agradecido a la sociedad civil española sus movilizaciones y sus muestras de solidaridad.
- Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
- Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
- La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
- El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
- Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
- Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años
- La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas