La compraventa de vivienda usada se desploma en Baleares con una caída del 10,4%

Durante los tres primeros meses de este año se han vendido en las islas 3.617 viviendas, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone una caída del 7,4%, que se explica por el desplome que se ha dado en la comercialización de inmuebles usados, incapaz de compensar el aumento que se ha conseguido en los de nueva edificación. La explicación, según el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, es la escasez de producto en el mercado de la segunda mano.

Las cifras del INE resultan muy significativas respecto a la actual situación del mercado inmobiliario de las islas. De las 3. 617 viviendas adquiridas en el archipiélago durante los tres primeros meses de este año, 814 han sido de nueva edificación y 2.803 de segunda mano, lo que muestra el peso que las segundas han adquirido. Pero mientras que las primeras presentan una evolución al alza, las segundas sufren un descenso más que significativo.

Evolución por tipos

Concretamente, las 2.803 viviendas usadas comercializadas durante los tres primeros meses de este año reflejan un desplome del 10,4% si se comparan con las cifras del mismo periodo de 2025.

Hay que apuntar que el descenso está siendo constante, y se ha dado en cada uno de los meses de este primer trimestre del año en comparación con las mismas fechas de 2025.

Los API apuntan la escasez de producto en el mercado de la vivienda usada / DM

Por su parte, las 814 de nueva construcción comercializadas entre enero y marzo muestras un crecimiento del 4,3%, reflejo de la reactivación que se está dando en la actividad promotora.

El problema aparece en el mercado de la vivienda usada, y según José Miguel Artieda se sustenta en que hay ya muy poco producto, algo que se refleja igualmente en la actividad de los propios agentes de la propiedad inmobiliaria, entre los que comienza a imponerse el nerviosismo, según admite su presidente, ante la reducción de la cartera que pueden ofrecer a sus clientes.

No es el precio

Artieda no oculta que los precios en el mercado de la vivienda usada están disparados, pero apunta que eso no explica la reducción que se está dando porque la demanda residencial es tan potente que finalmente cualquier inmueble que se ofrece en venta acaba encontrando un comprador en las islas, aunque sea tras una negociación en la que el valor del mismo se ve reducido.

José Miguel Artieda, presidente de los API de las islas / DM

Aunque la inestabilidad internacional puede estar favoreciendo también una reducción en la venta de inmuebles unifamiliares, el problema fundamental radica en que la cifra de pisos que se ponen en venta es cada vez menor. Las personas que disponen de una residencia y que optan por comercializarla para acceder a una de mayor tamaño o categoría son cada vez menos.

Esta situación está agravando la tensión que se vive en las islas, con una demanda residencial creciente de la mano de una población que en el caso de Baleares no ha dejado de evolucionar al alza, mientras que la oferta es cada vez más reducida.

Abono para el fraude

El presidente de los API señala que este contexto es el idóneo para el crecimiento de los casos de fraude. "Ante cualquier oferta que suena bien, el posible comprador baja la guardia y eso lo hace más vulnerable", subraya Artieda, de ahí el impulso que este colectivo profesional quieren dar junto al Govern a la lucha contra los comportamientos fraudulentos.

Bien diferente es la evolución que aparece en el mercado de nueva edificación, donde esa tendencia al alza ha venido siendo apuntada tanto por promotores inmobiliarios como por constructoras.

En cualquier caso, se ha venido reconociendo que la oferta de nueva construcción está muy dirigida a la demanda de alto poder adquisitivo, dificultando todavía más el acceso a una residencia para las clases medias de las islas, a la espera de que se vayan desarrollando los proyectos vinculados a la vivienda de precio limitado a través de los planes residenciales estratégicos, algo que va a necesitar varios años para alcanzarse, según se admite.