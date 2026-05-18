Llega el tiempo de la manga corta: esta es la previsión para esta semana en Mallorca

Mallorca encara una semana de tiempo mucho más estable después de varios días marcados por el ambiente fresco, la nubosidad y algunos episodios de inestabilidad en Baleares.

El fin de semana ha dejado temperaturas contenidas para mediados de mayo, con mínimas especialmente bajas en algunos puntos del interior y de la Serra de Tramuntana, y algún chubasco aislado en el archipiélago. Según los datos recientes de Aemet, el sábado 16 de mayo las mínimas bajaron hasta los 4,3 grados en Campos y en Son Torrella (Escorca), mientras que las máximas apenas llegaron a los 23 grados en Llucmajor. También se registraron pequeñas precipitaciones, sobre todo en Menorca, Cabrera, y varias localidades mallorquinas.

Del fresco al calor en pocos días

El cambio se notará a partir de este lunes. La semana empezará todavía con un ambiente suave, cielos parcialmente soleados y algo de brisa por la tarde, con máximas en Mallorca de unos 23 grados. Pero los termómetros irán subiendo de forma clara a partir del martes, cuando podrían alcanzar los 26 grados.

La tendencia será plenamente primaveral, casi veraniega, durante la segunda mitad de la semana. El miércoles se esperan máximas de unos 27 grados y entre el jueves y el sábado Mallorca podría alcanzar los 28 grados, con predominio del sol y muy poca nubosidad.

Un fin de semana con sabor a verano

El buen tiempo se mantendrá también de cara al fin de semana. El sábado se prevé una jornada soleada y cálida, con máximas en torno a los 28 grados en Mallorca. El domingo seguirá el ambiente muy templado, aunque con algunos intervalos de nubes y sol y temperaturas algo más bajas, alrededor de los 27 grados.

Eso sí, las noches todavía recordarán que no estamos en pleno verano. Las mínimas se moverán durante buena parte de la semana entre los 11 y los 14 grados, por lo que el contraste entre la mañana, el mediodía y la noche seguirá siendo notable.

Menorca e Ibiza también notarán la subida

El ascenso térmico no será exclusivo de Mallorca. En Menorca, la semana arranca con nubosidad variable y algún chubasco breve, pero el tiempo tenderá a estabilizarse. Las máximas pasarán de los 21 grados de este lunes a valores de 26 o 27 grados entre el jueves y el sábado.

En Ibiza, el patrón será parecido: inicio de semana con nubes, claros y algún chubasco matinal este lunes, y después varios días de sol y calor, con máximas de 26 a 27 grados durante buena parte de la semana.

Una semana de manga corta

La previsión deja una semana ideal para planes al aire libre en Baleares. Después de unos días más inseguros y frescos, el archipiélago entra en una fase de estabilidad, con sol, temperaturas en ascenso y poco riesgo de lluvia.

La imagen será cada vez más de final de primavera. La chaqueta, sin embargo, todavía puede hacer falta a primera hora de la mañana o por la noche.