La izquierda veta al PP en la lectura de un manifiesto por el Día contra la LGTBIfobia en el Consell

El choque político por el manifiesto del Día Internacional contra la LGTBIfobia ha vuelto a tensar este lunes las relaciones entre oposición y equipo de gobierno en el Consell de Mallorca. PSIB, MÉS per Mallorca y Coalició per Mallorca han realizado esta mañana la lectura conjunta del texto sin contar con el PP, a quienes los socialistas han vetado y no han avisado con el objetivo de no blanquear su posición en materia de derechos LGTBI, entre otros motivos, debido a su cercanía con Vox, formación que rechaza programáticamente este tipo de pronunciamientos.

La decisión ha provocado una dura reacción de los populares, que ha acusado a la izquierda de actuar de manera "unilateral" y de convertir una reivindicación social en un acto de confrontación política. La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha lamentado que el manifiesto se impulsara "sin diálogo, sin consenso y sin utilizar los canales habituales entre grupos políticos", circunstancia que, según ha defendido, ha impedido que su formación pudiera sumarse al acto, algo que ha calificado como una "falta de respeto".

Los populares han calificado la iniciativa de "oportunismo político" y han rechazado las acusaciones de inacción institucional. Riera ha asegurado que el Consell sí ha dado visibilidad al Día contra la LGTBIfobia a través de los canales oficiales y las redes sociales de la institución, además de afirmar que el gobierno insular ya trabaja en actividades relacionadas con el Orgullo. "Nuestro compromiso se demuestra con hechos, no con gestos improvisados ni iniciativas excluyentes", ha sostenido la portavoz del PP, que ha pedido "más responsabilidad y menos sectarismo".

Bernat Vallor junto a Nuria Riera momentos después de la lectura del manifiesto. / PP

Desde la oposición, sin embargo, el mensaje ha sido diametralmente opuesto. El conseller socialista Joan Ferrer ha reprochado que el Consell no organizara ningún acto institucional por el Día Internacional contra la LGTBIfobia y ha querido recordar que PP y Vox votaron recientemente en contra de propuestas vinculadas a los derechos del colectivo durante el Debate de Política General.

Para Ferrer, esa posición evidencia una estrategia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, encaminada a reducir la visibilidad pública del colectivo LGTBI. El dirigente socialista ha vinculado además esa actitud a los acuerdos del PP con Vox, una idea en la que también han incidido MÉS y Coalició per Mallorca durante la lectura del manifiesto.

La portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha reclamado una reforma legal que permita perseguir penalmente las terapias de conversión y ha defendido que "negar quién es una persona no es ayuda, sino violencia". En términos similares se ha expresado el portavoz de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, que ha alertado del "riesgo real" que, a su juicio, suponen los pactos entre PP y Vox para los derechos del colectivo.

Vox ha quedado al margen del principal enfrentamiento político, aunque, como era de esperar, ha mantenido su rechazo frontal a la iniciativa. En un comunicado, el partido ha acusado a la izquierda de utilizar el Consell como "altavoz de propaganda ideológica y sectaria" y ha denunciado que las instituciones públicas se hayan convertido, según su portavoz Toni Gili, en "centros permanentes de activismo político".

"Justicia ante el odio"

El manifiesto leído esta mañana reclamaba "justicia ante el odio" y ponía el foco en el aumento de los discursos discriminatorios y las agresiones contra personas LGTBI. El texto defendía reforzar la protección institucional y legal del colectivo, penalizar las terapias de conversión y recuperar políticas públicas específicas en materia de igualdad.

Además, las tres formaciones de la oposición han reclamado que el Consell vuelva a desplegar la bandera LGTBI en las sedes institucionales durante el Orgullo, refuerce el Servicio de Atención Integral para personas LGTBI e impulse mecanismos de acompañamiento para víctimas de agresiones y discriminación.