Implantan detectores radiofónicos en la UIB para evitar el uso de dispositivos electrónicos en las pruebas de Selectividad

La Universitat de les Illes Balears (UIB), junto con la Conselleria de Educación y Universidades, incorporará este año detectores de radiofrecuencia en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con el objetivo de reforzar el control contra el fraude académico y evitar el uso de dispositivos electrónicos durante los exámenes. Estas pruebas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en Mallorca, Menorca e Ibiza.

La medida se ha presentado esta mañana en un acto celebrado en la UIB, en el que han participado el director general de Universidades, Búsqueda y Estudios Artísticos Superiores, Sebastià Massanet; y la vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Cristina Moreno. Ambos han defendido la necesidad de adaptar las pruebas a las nuevas realidades tecnológicas y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los estudiantes.

Moreno ha asegurado que “las pruebas deben ser justas y transparentes”, ya que “la gran mayoría de alumnos hacen estas pruebas con esfuerzo, trabajo y responsabilidad”. Además, ha explicado que la evolución tecnológica ha provocado “una creciente preocupación por posibles fraudes mediante dispositivos electrónicos” cada vez más difíciles de detectar a simple vista.

Según la vicerrectora, "habrá personas encargadas específicamente de esta función", quienes recorrerán las aulas durante los exámenes. Por su parte, el profesorado continuará centrado en la vigilancia habitual de las pruebas. En caso de que el detector identifique una señal sospechosa, los vigilantes avisarán al tribunal y el estudiante deberá acompañarlos a una zona reservada del aula para comprobar si lleva algún dispositivo electrónico.

Actos fraudulentos y sanciones

Para reforzar la integridad en las Pruebas de Selectividad, la UIB ha elaborado una clasificación de conductas fraudulentas dividida en faltas leves, graves y muy graves.

Las faltas leves incluyen acciones puntuales como comunicarse con otro alumno sin autorización o dirigir la mirada hacia otro examen. Estas conductas supondrán una amonestación verbal y quedarán registradas en el acta de incidencias.

Las faltas graves abordan situaciones como copiar, mirar reiteradamente a otros candidatos, desobedecer las indicaciones del tribunal, abandonar el aula sin entregar el examen, negarse a identificarse, consultar materiales no autorizados (como apuntes, relojes o teléfonos móviles) o alterar el desarrollo normal de la prueba. En estos casos, el alumno recibirá un cero en el examen afectado. Además, acumular dos faltas leves implicará automáticamente una falta grave.

Finalmente, las faltas muy graves incluyen la suplantación de identidad, la posesión de dispositivos electrónicos durante el examen, la falsificación de documentos, insultar al tribunal, comunicarse con personas externas mediante dispositivos tecnológicos o negarse a colaborar en la comprobación realizada por los vigilantes. Estas infracciones supondrán la expulsión del resto de pruebas y el suspenso definitivo de la convocatoria. Asimismo, cometer dos faltas graves equivaldrá a una muy grave.