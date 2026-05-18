La huelga de médicos obliga a suspender en Baleares 55 operaciones y miles de consultas

La cuarta jornada de huelga de los médicos, que están enfrentados al Ministerio de Sanidad, está repercutiendo hoy de una manera muy sensible en la organización sanitaria de Baleares. Según han confirmado fuentes del IB Salut, la movilización laboral provocó la suspensión de 55 intervenciones quirúrgicas programadas. También se aplazaron un total de 2.079 consultas de atención primaria de los pacientes, así como otros 1.309 actos médicos entre visitas al facultativos y pruebas diagnósticas.

Desde el sindicato médico, que es el que encabeza este movimiento de protesta, la huelga tuvo un seguimiento muy alto entre el colectivo sanitario de las islas. Los médicos no van a parar hasta conseguir que el Ministerio de Sanidad se siente a la mesa a negociar con los profesionales para lograr desbloquear este conflicto profesional que ya dura varios meses.

El presidente del sindicato Simebal, Miguel Lázaro, ha asegurado hoy que estamos ante una situación que “ya no es solo un conflicto laboral, sino que se ha convertido en un gran problema de salud pública”, sobre todo teniendo en cuenta el impacto directo que ocasiona el conflicto en millones de pacientes que se ven afectados por esta huelga que ya dura 23 días.

El representante sindical insistió en que las consecuencias asistenciales ya empiezan a ser muy preocupantes, teniendo en cuenta que se han suspendido miles de consultas, pruebas y se han tenido que aplazar intervenciones. Esta situación no hace más que ir aumentando la ya larga lista de espera. “Nos estamos acercando a los 2,5 millones de pacientes perjudicados y si no hay negociación y continúa la huelga prevista para finales de junio, estaremos cerca de los tres millones de españoles afectados”, detalló el psiquiatra.

Por esta razón, desde el sindicato médico se ha insistido en que los ciudadanos merecen una solución inmediata al conflicto y se ha pedido al Gobierno Central que abra la puerta a la negociación. Lázaro considera que debe ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que debe liderar la mesa de negociación, en la que deben participar varios ministerios como sanidad, función pública y hacienda. “La pelota está ahora en su tejado. No puede seguir mirando hacia otro lado ante el conflicto sanitario más grave de las últimas décadas”, afirmó el representante sindical.

Lázaro señaló que los profesionales sanitarios están agotados tras más de 15 meses de conflicto y 23 días de huelga. Sin embargo, aseguró que “estamos agotados, pero también más unidos que nunca. Sabemos que lo que está en juego no son solo nuestras condiciones laborales, sino el futuro de la sanidad pública”, insistió.

Las reivindicaciones de los médicos se centran en que se reconozca la singularidad profesional del facultativo, el fin de las jornadas maratonianas y de las guardias de 24 horas, la conciliación familiar y laboral, y que las guardias computen para la jubilación.

Lázaro insistió en que España sigue siendo, junto a Polonia, uno de los dos únicos países europeos donde las condiciones laborales de los médicos son negociadas por sindicatos ajenos a la profesión médica.

Según los datos que maneja el sindicato, en Baleares la repercusión de la huelga de médicos ha sido muy alta. Así, en el departamento de anestesis y en la mayoría de servicios quirúrgicos el seguimiento ha alcanzado el 90 por ciento. El mismo porcentajes se alcanza en el área de radiología. En las consultas externas hospitalarias el seguimiento ha sido del 80 por ciento, mientras que entre los médicos MIR el porcentaje de huelga es del 65 por ciento. En cambio, en atención primaria el seguimiento ha sido del 50 por ciento.

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El sindicato médico insiste en su voluntad de alcanzar una solución negociada cuanto antes y se lamenta las molestias que está provocando este conflicto en los pacientes. A pesar de ello se insiste en que las movilizaciones responden a la necesidad de defender un sistema sanitario público sostenible, de calidad y unas condiciones dignas para los médicos.