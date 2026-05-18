Educación reformará el decreto de convivencia para blindar la autoridad del profesorado

La Conselleria de Educación y Universidades ha iniciado una ronda de contactos clave con los equipos directivos de Baleares para evaluar el cierre del año académico y trazar las líneas maestras del próximo curso 2026-2027. El conseller Antoni Vera ha presidido este lunes en Palma el primer encuentro con los directores de los Instituts d’Educació Secundària (IES), centros de FP, de adultos y de enseñanzas artísticas de Mallorca, en una reunión que marca el inicio de un calendario que se extenderá al resto de las islas y etapas educativas en las próximas semanas.

El gran titular de la jornada ha sido el firme compromiso de la administración autonómica con el colectivo docente. Vera ha anunciado formalmente el inicio de los trámites para la revisión integral del Decreto de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa, una normativa que data de 2011 y que el Govern considera "obsoleta". El objetivo principal de esta reforma es dotar al profesorado y a los equipos directivos del reconocimiento institucional como autoridad pública.

Una norma adaptada a 2026

Ante los medios de comunicación, el conseller ha justificado la urgencia de esta modificación por el tiempo transcurrido y el cambio de contexto en las aulas. “Tenemos que reconocer la figura de nuestros docentes, de nuestros equipos directivos y, sobre todo, tenemos que actualizar una norma que después de 15 años no se ha modificado desde el año 2011”, ha aseverado Vera de manera contundente.

Para el desarrollo de este nuevo marco normativo, que busca garantizar un clima de "respeto, seguridad y disciplina" en las aulas, la Conselleria constituirá un grupo de trabajo integrado por expertos y representantes de la comunidad educativa. Con este estatus de autoridad pública, el Govern pretende blindar la labor docente ante los conflictos y mejorar la gestión de la convivencia escolar.

Menos burocracia y más servicios

Más allá del refuerzo normativo al profesorado, la reunión ha servido para desgranar un paquete de novedades organizativas y de gestión. El conseller ha hecho especial hincapié en la simplificación administrativa, señalando que el ejecutivo sigue "trabajando por la desburocratización de los centros educativos, de los equipos directivos y después llegará a los docentes".

En el plano social, la Conselleria ha avanzado mejoras significativas en servicios complementarios de cara al periodo 2026-2027. Entre ellas destacan la próxima convocatoria de ayudas de comedor y una reestructuración del transporte escolar, que incluirá nuevas rutas específicas diseñadas para facilitar el acceso de los alumnos a los centros de Formación Profesional.

Próximas citas en el calendario

Esta toma de contacto en Mallorca es solo el primer paso de una intensa agenda institucional. El equipo de la Conselleria se desplazará esta misma semana a Menorca e Ibiza para reunirse con sus respectivos directores de Secundaria, mientras que la próxima semana será el turno de los responsables de las etapas de Infantil, Primaria, 0-3 años y de la escuela concertada.

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Según ha explicado el propio conseller, el propósito de este despliegue es que todo el equipo del departamento realice un "análisis del final del curso" con el objetivo de escuchar de primera mano "cuáles han sido los problemas, las necesidades y las fortalezas detectadas por los profesionales a pie de aula".