Educación recurrirá a un nombramiento extraordinario de un año para relevar a la directora del Centro de Tecnificación de Baleares

La Conselleria de Educación y Universidades ya tiene trazada la hoja de ruta para descabezar a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB) —que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma—tras el vuelco administrativo que impedirá la continuidad de su actual directora, Sonia Gabaldón. El conseller del ramo, Antoni Vera, ha confirmado este lunes que la administración autonómica aplicará una fórmula de urgencia, un nombramiento extraordinario, para garantizar el funcionamiento del centro de cara al inicio del próximo curso 2026-2027.

El máximo responsable de la política educativa de las islas ha explicado que el departamento autonómico dispone de las herramientas normativas necesarias para "dar respuesta inmediata a este tipo de crisis de gestión en las jefaturas de los centros públicos de la comunidad" y que en estos momentos ya se ha acordado aplicar.

Relevo temporal de urgencia

El conseller ha detallado el procedimiento que se activará de forma inminente una vez que concluya el presente ejercicio escolar. "La Consellería de Educación y Universidades tiene los mecanismos para cuando hay una evaluación negativa o un centro se queda sin su director, la cobertura temporal del director del centro", ha manifestado al ser interpelado por el futuro organizativo de las instalaciones.

El dirigente del Ejecutivo balear ha admitido que, si bien la casuística concreta de cada expediente requiere un análisis pormenorizado, la declaración de "no apta" de la actual responsable activa de forma automática el protocolo de sustitución. "Por tanto, yo no sé en concreto, pero si ha habido una evaluación negativa donde no puede continuar esta dirección, se cubrirá", ha sentenciado con firmeza.

Vera ha querido disipar cualquier atisbo de duda o incertidumbre entre las familias y el personal docente del complejo deportivo y académico. "De eso no se ha de preocupar el centro educativo, porque habrá el próximo curso equipo directivo en todos los centros de las Islas Baleares, eso seguro", ha aseverado para garantizar la normalidad institucional a partir de septiembre.

Hoja de ruta

Respecto a la fórmula jurídica exacta que se empleará para designar a la nueva persona responsable, el plan de la conselleria pasa por una intervención provisional y acotada en el tiempo que permita pacificar el centro tras los últimos escándalos.

"Será un nombramiento extraordinario porun curso, durante el cual se deberá hacer el proceso de dirección ordinario. Es decir, se va a llevar a cabo un nombramiento extraordinario para este centro", ha aclarado Vera, delimitando a doce meses el mandato de la nueva dirección puente.

Dos vías independientes

Esta decisión de la conselleria llega después de que este diario desvelara que Sonia Gabaldón no ha superado la evaluación directiva preceptiva, un revés que, todo indica, forzará el cese en bloque de su equipo directivo al completo al acabar el curso. Actualmente, el centro está siendo pilotado por la secretaria en funciones debido a las bajas médicas consecutivas de la propia Gabaldón y de la jefa de estudios que tomó el relevo.

Desde el departamento de Antoni Vera insisten en separar este suspenso administrativo del frente disciplinario que asola al CTEIB. La inspección "excepcional" realizada el pasado año ha derivado en la apertura de expedientes sancionadores a cinco miembros de la cúpula por presunto absentismo, falta de rendimiento, desconsideración y descontrol en la gestión de fondos económicos, un proceso que está previsto se alargue durante prácticamente todo el próximo curso escolar.