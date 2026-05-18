Dr. Alfonso Ballesteros, ejemplo de médico humanista

Nos ha dejado uno de los grandes de la Medicina de Balears, el doctor Alfonso Ballesteros. José Alfonso Ballesteros Fernández nació en la localidad zamorana de Fuentesaúco el 14 de junio de 1944. Especialista en Medicina interna, se licenció por la Universidad de Salamanca en 1969. Ese mismo año se trasladó a Mallorca, donde desarrolló toda su carrera, para trabajar en la Policlínica Miramar.

Colegiado en Balears con el nº 1267, Alfonso Ballesteros estaba convencido de que la incesante tecnificación de la Medicina había roto algunos aspectos de la relación médico-paciente, le preocupaba la deshumanización de la profesión. Por eso, defendía que el estudio de las Humanidades podía mejorar las habilidades de los estudiantes de Medicina en la asistencia a los pacientes.

La carrera del doctor Ballesteros se caracterizó por una profesionalidad que siempre combinó con una intensa faceta humanística y cultural, lo que le convirtió en un referente de médico humanista integral, que combinó a la perfección la faceta clínica, docente e investigadora. De hecho, siguió el ejemplo de su maestro, el catedrático Ciril Rozman, referente mundial en el estudio de la Medicina Interna, y hasta que la enfermedad se lo impidió, el doctor Ballesteros acudía religiosamente a las sesiones científicas programadas en el Hospital Son Espases.

En 1991 ingresó como Académico Numerario en la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, de la que fue presidente desde febrero de 2002 a enero de 2010. También fue presidente de la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears desde 2012 hasta 2020.

Alfonso Ballesteros comenzó su carrera profesional en la Policlínica Miramar, fue médico de Sanidad Militar del Ejército de Tierra y especialista en Medicina Interna en el Hospital Son Dureta entre 1974 y 1992. Posteriormente ejerció la medicina en su consulta privada, actividad que compaginó con la de especialista de Medicina Interna en la Mutua Balear y como coordinador de Docencia e Investigación en la clínica Quirón Palmaplanas.

Ballesteros fue médico y amigo de personajes ilustres, como los premios Nobel Camilo José Cela y Jean Dausset. Contribuyó desde Mallorca al desarrollo de la historia de la medicina, con la publicación de numerosos trabajos. También, con varias investigaciones singulares. Fomentó el desarrollo del diagnóstico de trastornos peculiares de Balears, entre ellos la primera publicación sobre la neuropatía amiloidótica, que posteriormente se identificó como Enfermedad de Andrade.

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Agradecido con sus colaboradores, era una persona disciplinada con su agenda y los horarios, de trato afectuoso y conversación agradable, interrumpida en ocasiones por su característica risa socarrona. Se nos ha ido una gran persona, un irrepetible profesional y un amigo que supo mantenerse con estoicismo y aceptación en la lucha contra su enfermedad durante estos últimos meses. Descanse en paz.