El Consell promocionará el producto local de Mallorca en España, Alemania y Reino Unido con la campaña 'De bon de veres'

La nueva campaña turística impulsada por el Consell de Mallorca pondrá el foco en los principales mercados emisores de la isla -España, Alemania y Reino Unido- con una estrategia de difusión en prensa, revistas, radio y medios digitales. La iniciativa contará con una inversión cercana a los 120.000 euros, financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern, y pretende reforzar un modelo turístico vinculado al producto local, la sostenibilidad y la convivencia entre residentes y visitantes.

Bajo el lema 'De bon de veres', la campaña ha sido presentada este lunes por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Turismo, Guillem Ginard. El acto ha reunido también al nuevo director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad y director gerente de la Fundación Mallorca Turismo Responsable (FTRM), Tommy Ferragut, en la que supone su primera iniciativa pública tras asumir recientemente el cargo dentro de la institución insular.

La presentación ha contado además con la participación de representantes del sector gastronómico y cultural de la isla, como la secretaria del Consejo Regulador de la DO Binissalem, Margalida Amat, los chefs Margalida Alemany y Juan Pinel, y el cantante Jaume Anglada, en una de sus primeras reapariciones públicas tras el accidente sufrido hace unos meses.

La campaña forma parte del Plan de Acción 2026 de la Fundación Mallorca Turismo Responsable y se enmarca en la estrategia del Consell para avanzar hacia "un modelo turístico más sostenible y respetuoso con el territorio". El objetivo es reforzar el vínculo entre residentes y visitantes a través de experiencias ligadas a la autenticidad, los oficios tradicionales y el consumo de producto de proximidad.

Durante el acto, Galmés ha destacado que la propuesta busca "promover una experiencia más consciente y conectada con el territorio", tanto para quienes visitan Mallorca como para quienes viven en ella. Según ha defendido, la iniciativa pretende reivindicar el producto local "desde una mirada contemporánea, emocional y auténtica".

Por su parte, Ginard ha subrayado que el eslogan 'De bon de veres' actúa como un sello de autenticidad cultural ligado a la identidad mallorquina. La expresión, habitual en la isla, se mantendrá sin traducir en toda la campaña para preservar su valor identitario y su conexión con la forma de entender el territorio.

Producto local y oficios tradicionales

La propuesta creativa se articula en torno a dos líneas visuales. La primera muestra el producto local integrado en la vida cotidiana de Mallorca, desde los mercados tradicionales hasta los pequeños gestos diarios de consumo consciente. La segunda pone el acento en el proceso de elaboración, destacando los oficios, los materiales y el tiempo necesario para producir con arraigo y calidad.

Desde el Consell defienden que el producto local no debe entenderse como un simple souvenir turístico, sino como "una forma auténtica de relacionarse con la isla". La campaña busca evitar los clichés habituales vinculados al turismo y la gastronomía y apuesta por una imagen aspiracional, pero cercana y creíble, dirigida tanto a residentes como a visitantes.

Además del componente promocional, la iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la economía local, fomentar un modelo de consumo más sostenible y favorecer la preservación del paisaje y de los oficios tradicionales de Mallorca.