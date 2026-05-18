Ver con total claridad sin gafas ni lentillas: la cirugía refractiva que ya ha cambiado la vida de miles de mallorquines

Cada mañana, lo primero que hace una de cada dos personas con miopía, hipermetropía o astigmatismo es buscar a tientas sus gafas. Una rutina tan asumida que casi parece inevitable. Pero no lo es. La cirugía refractiva lleva décadas devolviendo la visión nítida a pacientes de todo el mundo, y en Mallorca, Oftalmedic Salvà es uno de los centros con mayor trayectoria y experiencia en este tipo de intervenciones. Una clínica oftalmológica de referencia en las Islas Baleares que combina tecnología de última generación con un equipo médico altamente especializado.

¿En qué consiste la cirugía refractiva?

La cirugía refractiva es un conjunto de técnicas quirúrgicas que corrigen los defectos de visión más frecuentes: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia (vista cansada). Su objetivo es reducir o eliminar por completo la dependencia de gafas y lentillas, logrando que el ojo sea capaz de enfocar correctamente por sí mismo.

Las técnicas más habituales actúan sobre la córnea —la capa transparente delantera del ojo— modificando su curvatura con precisión milimétrica mediante láser. En otros casos, especialmente cuando la córnea no reúne las condiciones adecuadas, la solución pasa por implantar una lente intraocular.

Las técnicas disponibles en Oftalmedic Salvà

En Oftalmedic Salvà se realizan las principales modalidades de cirugía refractiva adaptadas a cada paciente:

LASIK y PRK con Láser Excímer. Son las técnicas más extendidas a nivel mundial. El láser remodela la córnea para corregir el defecto visual con gran precisión y rapidez. Especialmente en el caso de la técnica LASIK, la recuperación es muy rápida —muchos pacientes ya ven bien al día siguiente— y los resultados son estables y duraderos.

FemtoLASIK. La evolución natural del LASIK tradicional. Esta técnica emplea un láser de femtosegundo para realizar el primer paso de la cirugía con la máxima seguridad y precisión, aportando un resultado más predecible y una recuperación aún más rápida.

Técnica LASIK y FemtoLASIK. / Oftalmedic Salvà

Lente ICL. Indicada para pacientes con miopía alta o córnea fina, consiste en implantar una lente de pequeño tamaño entre el iris y el cristalino, sin tocar la córnea. Ofrece una calidad visual excelente y es una técnica reversible

Técnica ICL / Oftalmedic Salvà

Cirugía de cristalino transparente. Especialmente indicada para mayores de 45 años, sustituye el cristalino natural por una lente intraocular que permite ver bien de lejos, de cerca y/o a distancias intermedias, corrigiendo la presbicia y evitando el desarrollo de cataratas en el futuro.

¿Quién puede operarse?

La mayoría de personas adultas con defecto refractivo estable son candidatas a alguna de estas técnicas. La clave está en la exploración previa: en Oftalmedic Salvà se realiza un estudio completo y personalizado antes de cualquier intervención, que permite determinar qué procedimiento es la más adecuado para cada caso —y también descartar aquellos en los que la cirugía no es la mejor opción, anteponiendo siempre la seguridad del paciente y la calidad de su visión.

Una clínica con historia en Mallorca

Oftalmedic Salvà nació con la vocación de ofrecer a sus pacientes la misma calidad oftalmológica que en los grandes centros de referencia nacional. Con más de tres décadas de actividad, la clínica ha acompañado a generaciones de mallorquines en el cuidado de su salud ocular.

El equipo médico está formado por oftalmólogos especializados en las distintas subespecialidades de la disciplina —cirugía refractiva, cataratas, retina, glaucoma, córnea, oculoplastia, etc.—, lo que permite ofrecer una atención integral que va mucho más allá de la corrección visual.

Oftalmedic Salvà en Clínica Salvà. / Oftalmedic Salvà

Resultados que hablan por sí solos

La cirugía refractiva es hoy una de las intervenciones médicas con mayor índice de satisfacción del paciente a nivel mundial. Más del 95% de los operados consigue una visión igual o mejor a la que tenían con sus gafas o lentillas. Y muchos de ellos describen el momento en que ven con nitidez sin ayuda óptica como uno de los más impactantes de su vida.

“Ojalá me hubiera operado antes”, es una de las frases que más repiten los pacientes tras librarse de años de dependencia de gafas o lentillas.

El primer paso: visita informativa gratuita, sin compromiso

Si llevas tiempo pensando en operarte y nunca das el paso, quizás lo que necesitas es información de calidad. En Oftalmedic Salvà ofrecen una primera visita informativa gratuita en la que puedes resolver todas tus dudas y conocer si eres un candidato apto para la cirugía refractiva.

Sin prisas, sin presiones y con toda la transparencia que merece una decisión que afecta a algo tan valioso como la visión.

Oftalmedic Salvà | Mallorca

Más información en: oftalmedic.es