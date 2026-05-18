El ayuntamiento de Lloseta alega que la funeraria no les avisó del entierro en el que se equivocaron de tumba

El ayuntamiento de Lloseta afirmó ayer que la funeraria no les avisó del entierro en el que se equivocaron de tumba el pasado mes de abril y el difunto acabó en un nicho propiedad de otra familia del pueblo. Fuentes del Consistorio precisaron que la empresa funeraria de la zona de Inca no les comunicó el sepelio, como establece la normativa. “Se saltaron el protocolo”, aseguró un miembro del equipo de gobierno municipal.

La familia perjudicada denunció que habían enterrado a un desconocido en una tumba de su propiedad en el cementerio de Lloseta sin su conocimiento ni autorización. Jaume Català, vecino del municipio, detalló que se enteraron de lo ocurrido por casualidad el pasado 28 de abril cuando su mujer fue a llevar flores a su padre fallecido y entonces se percató de que había allí una flores puestas que eran recientes, de unos días antes, y también había restos de yeso encima de una de las lápidas. La familia afectada se quejó de que en las últimas dos semanas nadie les había dado ninguna respuesta ni explicación, ni la alcaldesa del pueblo ni la funeraria ni la compañía de seguros.

El Ayuntamiento ayer informó de que llevan varios días realizando gestiones para solucionar este caso, pero los trámites burocráticos son complejos y se necesita autorización judicial para exhumar el cadáver. “Estamos trabajando en ello y queremos solucionarlo en el menor tiempo posible, pero es un asunto muy complicado”, reconoció un miembro del equipo de gobierno. “No se ha desatendido el tema en ningún momento desde el Ayuntamiento”, remarcó.

Fuentes municipales reconocieron que ni la alcaldesa ni ninguna persona del equipo de gobierno se habían puesto en contacto con la familia afectada, si bien su intención era ayer tarde llamarles por teléfono y disculparse. Además, señalaron que un técnico municipal sí había estado en contacto con ellos y les había dado una explicación.

Un error de la empresa

El Consistorio insistió en que fue la empresa funeraria la que cometió el error al llevar a cabo el entierro sin avisarles. “Nos lo tienen que comunicar, porque tiene que haber la presencia del técnico municipal, en nuestro caso un policía local que se encarga del cementerio y es quien tiene que certificar que lo han inhumado en el lugar que toca. En este caso no fue así”, según fuentes municipales.

Según su versión, la empresa pasó por alto el protocolo existente. “La empresa nos ha reconocido que ellos tuvieron la culpa”, destacó un miembro del equipo de gobierno. “El Ayuntamiento en si también hemos sido víctimas de lo sucedido. No se nos comunicó el entierro. Ahora, tendremos que interponer también una reclamación. Todo esto nos ha generado un problema”, señalan desde el Consistorio, que tendrá que emprender acciones legales contra la funeraria.

“Queremos solucionarlo cuanto antes, pero una exhumación requiere de unos trámites previos y permisos. También entra Sanidad y el juzgado”, agregan.

Por su parte, la familia propietaria de la tumba remarcó que los hechos eran “muy graves” y que los controles y protocolos habían fallado. Ayer tarde recibieron la llamada de la alcaldesa de Lloseta.