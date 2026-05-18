Más de 5 millones de cupones de la ONCE difundirán la variedad de quesos de Baleares

La ONCEpone en marcha un nuevo cupón para el próximo lunes para difundir la riqueza quesera en Baleares. Con este nuevo boleto, pondrán a la venta más de 5 millones de cupones que difundirán la importancia del queso y sus variedades en las islas.

El Cupón Diario de la ONCE repartirá un premio de 500.000 euros al número y serie ganadores, además de otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del boleto premiado. También habrá 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras y otros 450 para las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros para las tres primeras o últimas cifras; lo mismos de 6 euros para las dos primeras o últimas; y un reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número ganador.

Además, los cupones de la ONCE se comercializarán por los más de 21.000 vendedores de la Organización, aunque también se podrán adquirir desde la página web de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores previamente autorizados.

Este lunes se ha presentado este cupón en un acto, que ha contado con la presencia de José Antonio Toledo, delegado de la ONCE; y Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural. También han asistido Ángel Urraca, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares; y Joan Llabrés, director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local; así como otros productores de queso en el archipiélago balear.

Este premio se basa en la importancia de la industria ganadera, concretamente en la materia prima que se utiliza para producir diferentes tipos de queso. Actualmente, existen varios quesos de alta calidad elaborados en las islas, como el de Mahón, de Menorca. No obstante, hay otros ejemplos, como el queso Ses Cabretes, en Ibiza: u otros quesos de oveja roja mallorquina.