Más de 100 alumnos culminan sus estudios de idiomas y competencias digitales en la Fundació Serveis de Cultura per al Poble
La Fundació Serveis de Cultura per al Poble celebra la graduación de 104 alumnos y reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades
Redacción
La Fundació Serveis de Cultura per al Poble ha celebrado en el Escorxador la graduación de 104 alumnos, que han realizado los cursos de catalán, castellano, inglés y competencias digitales impulsados por la entidad. En el acto, la institución ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de los participantes a lo largo del curso. También han acudido otros profesionales, voluntarios y colaboradores de este proyecto.
Durante el evento, la Fundació ha entregado certificados de asistencia a todos los alumnos graduados. Asimismo, ha tenido lugar un taller de magia y una merienda a cargo de Cuina d’Olors para celebrar, junto con todos los asistentes, este reconocimiento colectivo.
Desde la Fundación, aseguran que “es una herramienta clave para generar oportunidades reales y construir una sociedad más justa y cohesionada”. Esta institución trabaja desde hace años para acompañar y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Además, fomenta capacidades como la autonomía personal, la integración y la igualdad de oportunidades.
Con estos proyectos, la entidad pretende que los usuarios puedan mejorar su aprendizaje personal y gestionar sus trámites administrativos de forma autónoma y reducir la brecha digital.
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