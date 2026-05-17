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Las familias monoparentales reivindican igualdad de oportunidades en un picnic en Palma

La presidenta de FAMOIB, Susana De Honorato, lamenta que muchas familias monoparentales se sienten invisibles y pide "políticas valientes"

Imagen del picnic celebrado este domingo en Palma por FAMOIB.

Imagen del picnic celebrado este domingo en Palma por FAMOIB. / FAMOIB

Redacción

Palma

La asociación FAMOIB ha celebrado este domingo en Palma el Día Mundial de las Familias con un picnic reivindicativo en el Parc de Son Parera, en Ciutat Jardí, donde ha reclamado una ley de familias que tenga en cuenta las necesidades específicas de las familias monoparentales.

La jornada, organizada por la Asociación de Familias Monoparentales de las Illes Balears, ha reunido a familias asociadas, miembros de la junta directiva y a la presidenta de la entidad, Susana De Honorato, en un encuentro concebido como un espacio de convivencia y apoyo mutuo.

Durante el acto, la entidad ha aprovechado para visibilizar la realidad de las familias monoparentales y reclamar ayudas "reales y efectivas" que garanticen la igualdad de oportunidades y el bienestar de los menores.

De Honorato, ha señalado que "este día es una celebración, pero también un recordatorio de que muchas familias todavía nos sentimos invisibles". En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar "políticas valientes" que acompañen a las madres y padres que crían en solitario.

"Las criaturas merecen el mismo futuro que cualquier otra, y eso solo será posible con una ley que nos reconozca y nos proteja. No pedimos privilegios, sino igualdad de oportunidades y apoyo efectivo para poder crecer con dignidad", ha afirmado.

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FAMOIB está integrada por cerca de dos centenares de personas, mayoritariamente mujeres, y forma parte de FAMS y de REEFM.

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