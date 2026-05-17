La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso

La etapa de Sonia Gabaldón al frente del Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB) tiene fecha de caducidad. Según ha podido confirmar este diario a través de fuentes oficiales, la actual directora no ha superado la evaluación directiva preceptiva para su renovación en el cargo. El informe del proceso de evaluación es tajante al calificar su gestión como «no apta», por lo que todo indica que será cesada al finalizar el curso.

Esta evaluación negativa supone un golpe definitivo a la continuidad del actual modelo de gestión en el antiguo Príncipes de España. Y es que, aunque la normativa permite que un docente siga ejerciendo sus funciones habituales mientras se instruye un expediente disciplinario, la pérdida de la condición de directiva por no superar la evaluación reglamentaria es un proceso independiente y vinculante.

Dos procesos distintos

Desde la Conselleria de Educación y Universidades han confirmado a este diario el resultado de la evaluación, han especificado que se trata de «dos procesos paralelos» [en referencia a la resolución de inicio de procedimiento disciplinario], y han subrayado que en estos momentos se está «estudiando cómo proceder» para resolver la vacante que dejará Gabaldón.

La confirmación del resultado de «no apta» ha estado marcada por una serie de peticiones documentales que han ralentizado los plazos. Este rotativo ha podido saber que tras recibir la notificación negativa, la directora solicitó reiteradamente el acceso a la totalidad de la documentación al respecto. Se trata de una petición nada habitual. Tras haberle sido entregada en hasta dos ocasiones, finalmente recibió la resolución definitiva recientemente.

El ‘suspenso’ de Gabaldón implica la caída en bloque del equipo directivo, pero no del orientador expedientado

Bajas médicas

La situación de interinidad ha alcanzado este curso niveles críticos. Según fuentes cercanas al centro, la directora permanece de baja desde marzo, y su sustituta, la jefa de estudios, también se encuentra en situación de baja médica tras haber asumido el cargo. Por ello, la secretaria del centro ejerce actualmente el mando en funciones.

Cabe destacar que, en este proceso paralelo que «no tiene nada que ver» -insiste Educación- con el procedimiento disciplinario, el ‘suspenso’ de Gabaldón implica la caída en bloque del equipo directivo, pero no del orientador expedientado, que seguirá en el centro al no formar parte de la estructura de mando.