Los API de Baleares inician las denuncias contra pisos sin el certificado de eficiencia energética

Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Baleares han iniciado ya el envío de denuncias contra las agencias inmobiliarias que están ofreciendo viviendas de las islas sin que conste su certificado de eficiencia energética, una situación que se registra en «miles» de ofertas que aparecen las páginas webs dedicadas a esta actividad de intermediación. Esta medida se pone en marcha, según subraya el presidente del colegio oficial de los API de las islas, José Miguel Artieda, después de que la conselleria de Empresa y Energía que lidera Alejandro Sáenz de San Pedro haya activado los mecanismos para agilizar la tramitación de las citadas denuncias.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad de las islas se lleva meses criticando la enorme cantidad de anuncios que aparecen en internet ofreciendo inmuebles para compra o alquiler sin que conste el citado certificado, una condición necesaria para dicha comercialización, con su presidente anunciando que se tenían detectadas más de mil ofertas incumpliendo este requisito.

Artieda anuncia, en cualquier caso, que las denuncias que el organismo que preside ha comenzado a remitir al Govern no están dirigidas a esas viviendas, sino contra las inmobiliarias que las comercializan, lo que hace más difícil cuantificar la cifra de casos de los que se va a informar a la conselleria de Energía, pero afirma que van a ser «muchísimos».

José Miguel Artieda, presidente de los API de las islas / B. Ramón

Tres frentes

El presidente de los API pone en valor que de los tres frentes de actuación contra los fraudes en el mercado inmobiliario que desde el Colegio se propuso al Govern, dos ya están operativos, tanto por lo que respecta a la conselleria de Vivienda, con la denuncia de situaciones relacionadas con las infraviviendas o los inmuebles de protección oficial, por citar dos ejemplos, junto a la puesta en marcha de una web para que los ciudadanos expongan también los fraudes que padecen, y ahora en lo vinculado a la de Energía.

El apartado cuya puesta en marcha sigue pendiente es el relacionado con el alquiler turístico ilegal, competencia de la conselleria de Turismo, pero afirma que también se está avanzando con ella para activar la agilización de las denuncias relacionadas con esta materia.

Por ello, José Miguel Artieda señala su esperanza de que en breve se produzca la prevista comparecencia pública para anunciar oficialmente las iniciativas antes señaladas, y que en la misma además de estar él mismo y el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, acudan también Alejandro Sáenz de San Pedro y el titular de Turismo, Jaume Bauzá.

Señalan que la escasez de vivienda favorece los fraudes / M. Mielniezuk

Fraude al alza

El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria del archipiélago ha venido reivindicado las actuaciones antes señaladas por considerar que la enorme demanda de vivienda existente está favoreciendo el que algunas personas estén cometiendo fraudes en esta materia, y ha advertido que su colectivo va a poner la lupa de una forma muy especial sobre los que son protagonizados por quienes se dicen profesionales de esta actividad, con la presentación denuncias ante el Govern de los casos que se detecten.

Esta propuesta de colaboración fue presentada al Ejecutivo de Marga Prohens a finales del pasado año, y desde la conselleria de Vivienda se anunció que se «recogía el guante» para activarla.

Artieda ha valorado esta aceptación de su plan, pero no ha ocultado la falta de celeridad con que se han abierto las vías de colaboración y ha lamentado la lentitud de la Administración a la hora de activar nuevas iniciativas.