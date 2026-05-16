El Parc de la Mar acoge la Fiesta de las Familias con juegos, música y un mercadillo solidario

El Parc de la Mar ha acogido este sábado, 16 de mayo, la Fiesta de las Familias, organizada por el Govern, que ha aprovechado la jornada para recordar las medidas implantadas para facilitar la conciliación familiar.

En este lugar del Parc de la Mar ha habido juegos y música para los niños. / DM

Juegos, pintacaras, música con el grupo Da-li Cebes y tres food trucks han atraído hasta el Parc de la Mar a muchas familias con niños pequeños que han participado en las actividades que se han llevado a cabo durante la mañana de este sábado. También se ha instalado una carpa en la que se vendían productos elaborados por los usuarios del Centro Ocupacional Sa Riera de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears.

La fiesta ha contado con la asistencia de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien ha aprovechado la ocasión para recordar que el Govern ha puesto en marcha, o que tiene previsto, la Ley de Conciliación personal y familiar, el Cheque canguro, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones o la financiación del ocio adaptado como algunas de las medidas de protección social y atención a la infancia. "Lo que queremos es poner en valor lo que significan las familias para nosotros", ha dicho Fernández,