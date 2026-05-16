Ferran Abat, traumatólogo: "Necesitamos tratamientos más precisos para las lesiones tendinosas"

Las tendinopatías son cada vez más frecuentes entre deportistas y población activa. Aunque los tratamientos con plasma rico en plaquetas (PRP) se utilizan desde hace años en numerosos centros médicos, todavía existe una gran variabilidad en la forma de indicarlos, prepararlos y evaluar sus resultados. Con el objetivo de avanzar hacia protocolos más precisos y homogéneos, el traumatólogo Ferran Abat lidera un estudio internacional y multidisciplinar basado en datos clínicos de la vida real, con el apoyo tecnológico de la startup mallorquina BioSmartData.

¿Por qué las tendinopatías necesitaban un proyecto específico de investigación como este?

Llevamos mucho tiempo tratando estas patologías de una forma demasiado heterogénea. Unos profesionales utilizan unos criterios y otros aplican protocolos distintos, y eso dificulta saber qué estrategias funcionan mejor en la práctica clínica real. En tendinopatía hay mucha experiencia acumulada, pero no siempre está ordenada ni medida de forma comparable. Por eso necesitamos proyectos que permitan recoger datos de manera estructurada y analizar los resultados con una metodología común.

¿Qué vacío clínico detectó en la práctica diaria que este proyecto quiere ayudar a resolver?

Queremos analizar específicamente el tratamiento con plasma rico en plaquetas, el PRP, pero no solo desde el punto de vista del producto. Es una terapia muy utilizada, pero muy variable, y esa variabilidad aparece en muchos niveles. Por un lado, están las características del paciente: variables clínicas, biológicas y sociodemográficas que pueden influir en la respuesta al tratamiento. También importa la patología concreta, su localización, gravedad, tiempo de evolución y el estado del tejido tratado. Además, no todos los PRP son iguales. Los distintos sistemas de preparación pueden generar productos diferentes en composición, celularidad, concentración y proporciones. A esto se suma la propia técnica de infiltración: dónde se infiltra, con qué volumen, con qué dosis, con qué frecuencia y bajo qué criterios clínicos. Y, finalmente, está la forma en la que medimos los resultados. Si no evaluamos de manera homogénea el dolor, la función, la recuperación y la evolución clínica del paciente, es muy difícil comparar resultados entre centros o extraer conclusiones sólidas. Por eso, el objetivo del proyecto es integrar todas estas variables para entender qué combinación de factores se asocia a mejores resultados y avanzar hacia protocolos más específicos para cada tipo de tendinopatía y perfil de paciente.

¿Por qué es importante impulsar este proyecto precisamente ahora?

Porque cada vez vemos más tendinopatías en consulta. Esto está relacionado con varios factores: más práctica deportiva, mayor exigencia funcional, envejecimiento activo y una población que quiere mantenerse activa durante más años. Ese aumento hace más necesario entender mejor cómo estamos tratando estas lesiones. No basta con aplicar una terapia; necesitamos saber en qué pacientes funciona mejor, en qué condiciones y con qué resultados a medio y largo plazo.

Desde el punto de vista clínico y científico, ¿cuáles son los principales objetivos del proyecto?

El objetivo es recoger información clínica relevante sobre los pacientes, caracterizar los diferentes componentes del PRP utilizado y correlacionar esos datos con los resultados obtenidos. Queremos analizar variables como la celularidad, el tipo de producto, la indicación clínica, la evolución del dolor, la función y otros resultados reportados por los pacientes. La clave es ordenar bien los datos para poder analizarlos de forma rigurosa. Si conseguimos estructurar esa información en muchos pacientes y centros, podremos empezar a identificar patrones que ayuden a tomar mejores decisiones clínicas.

¿Por qué era importante que este proyecto naciera con una vocación colaborativa y abierta a otros médicos y centros?

Porque la medicina debe ser colaborativa. Ningún centro, ningún médico y ninguna metodología aislada pueden representar por sí solos toda la complejidad de la práctica clínica real. Si limitamos el proyecto solo a nuestros pacientes o a una única forma de trabajar, podemos introducir un sesgo importante. La práctica clínica real es diversa y cada profesional aporta experiencia, criterios, pacientes y contextos distintos. Precisamente por eso es importante incorporar diferentes médicos, centros y metodologías. Al hacerlo, conseguimos una visión más amplia, más representativa y más cercana a lo que ocurre realmente en consulta. Además, la ciencia siempre ha avanzado apoyándose en los hallazgos anteriores. No partimos de cero: aprendemos de lo que otros han observado, lo contrastamos y tratamos de generar nuevo conocimiento a partir de ahí.

¿Qué papel juega BioSmartData en este proyecto?

BioSmartData aporta la capa tecnológica y analítica necesaria para transformar la práctica clínica diaria en datos estructurados, comparables y seguros. En un estudio multicéntrico, esto permite recoger de forma homogénea variables clínicas, biológicas, sociodemográficas, técnicas y de resultados, garantizando trazabilidad, protección de datos y cumplimiento regulatorio. A partir de ahí, el análisis estadístico y la inteligencia de datos permiten identificar patrones, estudiar asociaciones y generar evidencia útil para avanzar hacia protocolos más específicos según el tipo de tendinopatía, el perfil del paciente y las características del tratamiento.

Sobre el especialista

El doctor Ferran Abat es traumatólogo especializado en lesiones tendinosas, traumatología deportiva y terapias biológicas aplicadas al aparato locomotor. Su trayectoria clínica e investigadora se ha centrado en el diagnóstico y tratamiento de tendinopatías, con especial interés en el uso del plasma rico en plaquetas como herramienta terapéutica dentro de una medicina más personalizada y basada en resultados.

Su liderazgo en este proyecto responde a una necesidad cada vez más relevante en la medicina musculoesquelética: transformar la experiencia clínica acumulada en evidencia estructurada y aplicable que ayude a definir qué tratamiento tiene más sentido para cada paciente y cada lesión.