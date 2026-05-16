Esment atendió a más de 2.700 personas en 2025, un 78% de ellas con discapacidad

Más de 800 personas han participado este sábado en una nueva edición del Congreso anual de Esment, celebrado bajo el lema Un paseo por Esment, una jornada dedicada a mostrar proyectos e iniciativas vinculadas a la innovación social, la inclusión y el acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias.

El encuentro, desarrollado en Casa Esment, ha contado con la participación del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la consellera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, además de representantes institucionales, profesionales y entidades sociales y empresariales.

Durante la inauguración, el gerente de Esment, Fernando Rey-Maquieira, ha presentado algunos de los principales datos del balance anual de la entidad, que en 2025 atendió a 2.785 personas, de las cuales el 78% tenían discapacidad y un 11%, trastorno del espectro autista. El pasado año, 1.455 personas participaron en itinerarios sociolaborales orientados a la formación, la inserción laboral y el desarrollo de oportunidades de participación social. Y más de 350 personas, en el proyecto de la entidad que aborda el reto del acceso a la vivienda.

La consellera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, hoy durante el congreso. / Esment

La consellera Sandra Fernández ha anunciado durante el acto la intención del Govern de avanzar hacia un modelo de "ventanilla única" que simplifique los trámites administrativos para las personas usuarias de servicios sociales y sus familias, evitando gestiones separadas ante distintas administraciones.

Referente social

Por su parte, el alcalde de Palma ha destacado el papel de Esment como "referente" social y ha valorado especialmente su contribución a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de las personas y familias atendidas.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, hoy durante las jornadas. / Esment

El congreso se ha articulado como una feria de experiencias con proyectos relacionados con ocio, vivienda, inserción laboral, educación, apoyo familiar y accesibilidad, además de actividades participativas y recorridos por los espacios de Casa Esment.

Entre los hitos destacados por la entidad figura el décimo aniversario de la Formación Dual Adaptada impulsada por Esment Escola Professional, el 30 aniversario del programa de Empleo con Apoyo y los 40 años de la Fundación Tutelar de Esment.

Durante el último año, 404 personas lograron empleo en empresa ordinaria y más de 500 menores participaron en programas de atención e intervención temprana, según datos de la organización. Más de 280.000 comensales pasaron en 2025 por los cafés Esment, donde disfrutaron de su oferta gastronómica.