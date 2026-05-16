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Cooperación

Dentistas sobre Ruedas y Llevant en Marxa ganan las ayudas del Comib

redacción

Palma

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) entregó sus Ayudas a la Cooperación en el marco de la II Jornada de Puertas Abiertas de Voluntariado y Cooperación Sanitaria, un espacio de encuentro y colaboración entre ONG, asociaciones sanitarias y profesionales del sector.

En esta edición, Dentistas sobre Ruedas logró la VI edición de la Ayuda a la Cooperación autonómica y Llevan en Marxa consiguió la XII edición de la Ayuda a la Cooperación Internacional en el Ámbito Sanitario Dr. Raúl González Comib-Medicorasse, en homenaje a la vida y legado del Dr. Raúl González Rodríguez, médico excepcional, especialista en Anestesiología y Salud Pública, cuya pasión por la Medicina y el compromiso con la cooperación internacional lo llevaron a recorrer el mundo, brindando su ayuda en los lugares más necesitados.

Durante la jornada, las organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus actividades, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de sinergias.

El objetivo del Comib es estar cerca del médico, impulsando la cooperación desde los colegios profesionales, representar los valores profesionalismo, llevarlos a la sociedad y ser útiles a las Administraciones y ONG.

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La doctora Rosa Robles, secretaria general del Comib e impulsora de la iniciativa, expuso que «se trata de crear un espacio de diálogo para compartir conocimientos y explorar las necesidades de cada una de las ONG y establecer lazos para impulsar las actividades de cooperación y voluntariado sanitario en Balears y a nivel internacional».

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  • cooperación
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