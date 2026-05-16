Contrato de más de 15 millones de euros para el nuevo sistema de gestión del personal docente en Baleares

La conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado por 15,4 millones de euros el contrato para implantar un nuevo sistema integral de gestión del personal docente de los centros públicos y concertados de Baleares basado en tecnología SAP.

El contrato ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por NTT DATA Spain y Avvale España por un importe total de 15.443.235,99 euros, según ha informado hoy el Govern en un comunicado.

El nuevo sistema permitirá modernizar y unificar los procedimientos vinculados a la gestión del personal docente con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y la calidad del servicio público educativo.

El proyecto incluye no solo el desarrollo tecnológico, sino también tareas de coordinación, acompañamiento, mantenimiento y formación para facilitar la implantación de la nueva plataforma y garantizar la transición al nuevo modelo de gestión.

Más de 38.000 personas

Actualmente la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados gestiona distintos sistemas de información que dan servicio a unos 16.500 docentes de la enseñanza pública, 5.500 de centros concertados y cerca de 16.300 aspirantes inscritos en las bolsas de interinos.

El contrato contempla la adquisición de licencias SAP, así como la adaptación y desarrollo de una plataforma única destinada a optimizar la gestión de todos estos procesos.