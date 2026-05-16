Colapso en la sucursal del Banco de España en Palma: denuncian meses de espera y trabas al efectivo

La sucursal del Banco de España en Palma se encuentra en el centro de la polémica por la falta de atención a los usuarios. Según una denuncia ciudadana, el centro regulador "atraviesa una situación preocupante que afecta directamente a los residentes", debido al recorte en sus servicios de atención presencial que "imposibilita la realización de gestiones cotidianas y esenciales" para la población balear.

Según los datos recabados, la ventanilla destinada al público "solo funciona los lunes y las citas están completamente llenas hasta julio", lo que ha generado un cuello de botella en el calendario administrativo. Esta parálisis provoca que decenas de usuarios se vean obligados a padecer "demoras desproporcionadas en su día a día". Como consecuencia directa, "muchas personas tienen que esperar semanas o meses para operaciones básicas, como cambiar billetes o monedas", aseguran.

Mayo y junio aparecen en el portal indicado sin citas disponibles. / DM

Nuevas limitaciones

Según se detalla, el panorama amenaza con empeorar de forma inminente debido a las "modificaciones operativas que la entidad pretende implantar". Los afectados alertan sobre la gravedad de las nuevas directrices que se proyectan aplicar en relación con los "topes de las transacciones metálicas", señalando que "la situación se complica aún más con los cambios que planean imponer sobre los límites de entrega y recepción de efectivo".

Este escenario derivará -según sostienen los denunciantes- en una "clara privatización de un servicio que debería ser accesible". La falta de opciones públicas viables -argumentan- "obligará a muchos ciudadanos a acudir a bancos privados o a centros comerciales, pagando comisiones superiores al 20% para poder realizar operaciones que antes eran sencillas". Esta carga financiera resulta especialmente lesiva para los pequeños ahorradores; un ejemplo claro son aquellas "personas que han ido guardando monedas de 2 euros durante años", quienes ahora -ponen como ejemplo- "podrían verse obligadas a pagar cientos de euros en comisiones para poder utilizarlas, algo que resulta injusto y desproporcionado".

La falta de opciones públicas viables -argumentan- "obligará a muchos ciudadanos a acudir a bancos privados o a centros comerciales, pagando comisiones superiores al 20% para poder realizar operaciones que antes eran sencillas

Vulnerabilidad económica

La denuncia recalca con firmeza que "esta situación golpea especialmente a los ciudadanos más vulnerables". Y es que -según se explica- el retraso en la obtención de citas "priva de liquidez inmediata a quienes operan con economías de subsistencia basadas puramente en el dinero físico".

El texto de la queja expone con claridad la realidad de estos hogares: "Muchos clientes con bajos recursos tienen billetes deteriorados de 20 o 50 euros que los comercios o bancos no aceptan, y ahora tendrán que esperar meses para poder usarlos". Asimismo, se pone de relieve el desamparo de "otros clientes que han guardado dinero en sus casas o en lugares inadecuados" y que, debido a la rigidez del sistema actual, "se ven bloqueados en el acceso a sus propios ahorros, algo que debería ser impensable".

Contratación

El trasfondo de esta crisis apunta de forma directa a una gestión centralizada que "discrimina a la delegación balear" frente a la capital del país. Los usuarios critican que "la falta de personal agrava el problema" y denuncian una flagrante asimetría territorial: "En Palma no se van a cubrir las vacantes que harían posible atender a la gente con normalidad, mientras que en Madrid se contrata personal con regularidad". Para los afectados, esto evidencia que el conflicto "no parece un problema de recursos, sino de decisiones internas que afectan directamente a la atención al público".

Las sospechas sobre el origen de este bloqueo institucional apuntan a las mesas de negociación laboral. Los denunciantes señalan que "el convenio colectivo está bloqueado y los sindicatos mayoritarios tienen la mayoría de delegados en las sucursales, lo que parece estar limitando la contratación de personal".

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Exigencia de un servicio "digno"

Las denuncias persiguen revertir de inmediato "este agravio comparativo que constriñe los derechos de los residentes de Mallorca". Los promotores de la queja concluyen con una petición firme a la dirección de la entidad reguladora: "que se cubran los puestos de trabajo necesarios para ofrecer un servicio digno a los ciudadanos de Palma". Ante la pérdida de derechos, recuerdan que "la situación actual afecta directamente a personas que dependen del banco para su vida cotidiana".