Colapso en la sucursal del Banco de España en Palma: denuncian meses de espera y trabas al efectivo
Según los afectados, la reducción de horarios en las ventanillas y la falta de cobertura de vacantes "ahogan el servicio público, afectando de forma directa a las familias y ciudadanos más vulnerables"
Redacción
La sucursal del Banco de España en Palma se encuentra en el centro de la polémica por la falta de atención a los usuarios. Según una denuncia ciudadana, el centro regulador "atraviesa una situación preocupante que afecta directamente a los residentes", debido al recorte en sus servicios de atención presencial que "imposibilita la realización de gestiones cotidianas y esenciales" para la población balear.
Según los datos recabados, la ventanilla destinada al público "solo funciona los lunes y las citas están completamente llenas hasta julio", lo que ha generado un cuello de botella en el calendario administrativo. Esta parálisis provoca que decenas de usuarios se vean obligados a padecer "demoras desproporcionadas en su día a día". Como consecuencia directa, "muchas personas tienen que esperar semanas o meses para operaciones básicas, como cambiar billetes o monedas", aseguran.
Nuevas limitaciones
Según se detalla, el panorama amenaza con empeorar de forma inminente debido a las "modificaciones operativas que la entidad pretende implantar". Los afectados alertan sobre la gravedad de las nuevas directrices que se proyectan aplicar en relación con los "topes de las transacciones metálicas", señalando que "la situación se complica aún más con los cambios que planean imponer sobre los límites de entrega y recepción de efectivo".
Este escenario derivará -según sostienen los denunciantes- en una "clara privatización de un servicio que debería ser accesible". La falta de opciones públicas viables -argumentan- "obligará a muchos ciudadanos a acudir a bancos privados o a centros comerciales, pagando comisiones superiores al 20% para poder realizar operaciones que antes eran sencillas". Esta carga financiera resulta especialmente lesiva para los pequeños ahorradores; un ejemplo claro son aquellas "personas que han ido guardando monedas de 2 euros durante años", quienes ahora -ponen como ejemplo- "podrían verse obligadas a pagar cientos de euros en comisiones para poder utilizarlas, algo que resulta injusto y desproporcionado".
La falta de opciones públicas viables -argumentan- "obligará a muchos ciudadanos a acudir a bancos privados o a centros comerciales, pagando comisiones superiores al 20% para poder realizar operaciones que antes eran sencillas
Vulnerabilidad económica
La denuncia recalca con firmeza que "esta situación golpea especialmente a los ciudadanos más vulnerables". Y es que -según se explica- el retraso en la obtención de citas "priva de liquidez inmediata a quienes operan con economías de subsistencia basadas puramente en el dinero físico".
El texto de la queja expone con claridad la realidad de estos hogares: "Muchos clientes con bajos recursos tienen billetes deteriorados de 20 o 50 euros que los comercios o bancos no aceptan, y ahora tendrán que esperar meses para poder usarlos". Asimismo, se pone de relieve el desamparo de "otros clientes que han guardado dinero en sus casas o en lugares inadecuados" y que, debido a la rigidez del sistema actual, "se ven bloqueados en el acceso a sus propios ahorros, algo que debería ser impensable".
Contratación
El trasfondo de esta crisis apunta de forma directa a una gestión centralizada que "discrimina a la delegación balear" frente a la capital del país. Los usuarios critican que "la falta de personal agrava el problema" y denuncian una flagrante asimetría territorial: "En Palma no se van a cubrir las vacantes que harían posible atender a la gente con normalidad, mientras que en Madrid se contrata personal con regularidad". Para los afectados, esto evidencia que el conflicto "no parece un problema de recursos, sino de decisiones internas que afectan directamente a la atención al público".
Las sospechas sobre el origen de este bloqueo institucional apuntan a las mesas de negociación laboral. Los denunciantes señalan que "el convenio colectivo está bloqueado y los sindicatos mayoritarios tienen la mayoría de delegados en las sucursales, lo que parece estar limitando la contratación de personal".
Exigencia de un servicio "digno"
Las denuncias persiguen revertir de inmediato "este agravio comparativo que constriñe los derechos de los residentes de Mallorca". Los promotores de la queja concluyen con una petición firme a la dirección de la entidad reguladora: "que se cubran los puestos de trabajo necesarios para ofrecer un servicio digno a los ciudadanos de Palma". Ante la pérdida de derechos, recuerdan que "la situación actual afecta directamente a personas que dependen del banco para su vida cotidiana".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
- Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
- La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
- El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
- Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
- Un alto cargo del Govern Armengol se desmarcó de las mascarillas corruptas