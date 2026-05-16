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Auditorías gratis de ciberseguridad para las empresas de Baleares

La herramienta permite evaluar el nivel de seguridad de la entidad, detectar posibles vulnerabilidades y recibir recomendaciones prácticas para mejorar la protección digital

La cibercriminalidad aumentó un 6% en 2025 en Baleares y afecta a personas, empresas y también a organismos públicos.

La cibercriminalidad aumentó un 6% en 2025 en Baleares y afecta a personas, empresas y también a organismos públicos. / D.M.

EFE

Palma

Las empresas e instituciones de Baleares ya pueden solicitar una auditoría gratuita de ciberseguridad a través de la web del Centre Balear de Ciberseguridad.

Se trata de una herramienta impulsada por el Govern para evaluar el nivel de protección digital de las organizaciones y detectar posibles vulnerabilidades, ha detallado hoy el ejecutivo autonómico en un comunicado.

El servicio, accesible de forma 'online', permite realizar un autodiagnóstico mediante un cuestionario sencillo orientado a empresas y entidades sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la prevención y la concienciación frente al aumento de las amenazas digitales y fomentar una cultura de ciberseguridad entre empresas, ciudadanía y administraciones públicas de las islas.

La herramienta analiza aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica, el uso de aplicaciones digitales, la gestión de datos sensibles, las conexiones remotas y los sistemas de almacenamiento de información.

Recomendaciones

Tras completar el cuestionario, el sistema ofrece una valoración del nivel de madurez tecnológica de la organización y recomendaciones prácticas adaptadas para mejorar la seguridad y priorizar riesgos.

Además, el Centre Balear de Ciberseguridad pone a disposición de las empresas una ventanilla de asesoramiento para acompañar en la interpretación de los resultados y facilitar la implantación de medidas de mejora, incluyendo el acceso a licencias gratuitas de software.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa forma parte del proyecto CiberReg, integrado en el programa 'Retech' y financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

TEMAS

  • ciberseguridad
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  • ciberataques
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