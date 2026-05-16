El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos

El aeropuerto de Palma ha estrenado un nuevo acceso al parking general y al parking exprés de llegadas. La nueva puerta se ubica en una zona más adelantada que la anterior, en la misma recta que conduce al espacio exterior de llegadas, pero antes de la curva y mucho más cerca del desvío de la carretera general. Cuenta con tres puertas con barrera elevable donde recoger el tiquet que conducen al parking general y otras tres que llevan al parking exprés, señalizadas las primeras en color azul, las segundas en color verde y todas ellas equipadas con cámaras.

El nuevo acceso evita que los vehículos que van a la zona de llegadas por primera vez confundan el costado de la vía en el que deben situarse, porque la nueva señalización lo deja claro desde el principio. Pero una vez pasada la barrera elevable ya no permite la vuelta atrás o el paso de un aparcamiento a otro.

La otra novedad es que el nuevo acceso con barreras elevables reduce considerablemente el espacio posterior para los vehículos que se quedan esperando antes del acceso para no agotar los quince minutos gratuitos del parking exprés y que de forma sistemática crean peligrosos atascos. Ahora siguen aparcando en el espacio que queda detrás, mucho más reducido, y además lo hacen a ambos lados de la vía, según ha podido comprobar este diario.

Nueva barrera de acceso a la zona de salidas del aeropuerto de Palma / Miguel Vicens

El aeropuerto ha intentado desde el año 2022 solucionar este problema de seguridad, todavía sin éxito. Ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Palma para que la Policía Local se pudiera hacer cargo de este atasco que ha llegado a provocar accidentes, pero solo ha logrado que los agentes acudan a controlar la circulación en esa zona de forma muy puntual. También envió a guardias de seguridad para intentar evitar el atasco de vehículos, pero estos no tienen autoridad para obligar a los conductores a abandonar la cola en los accesos de llegadas. Hay que tener en cuenta que en los meses de temporada alta hasta siete mil vehículos transitan a diario por la zona exterior de llegadas del aeropuerto de Palma.

Fuentes de Aena explica que las nuevas "barreras de acceso a los parkings del Aeropuerto de Palma se han adelantado con el objetivo de mejorar el tránsito y optimizar los flujos circulatorios tanto de entrada como de salida del recinto aeroportuario". Añaden que "se han puesto en funcionamiento de manera gradual, ya que esta actuación se enmarca dentro de las mejoras contempladas en el proyecto de remodelación del aeropuerto, orientadas a incrementar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios".Y apunta que "la mayor parte de los usos del parking exprés lo hacen dentro del periodo gratuito, por lo que no llegan a abonar tarifa".

Un vehículo recoge el tiquet de acceso para acceder al parking exprés del aeropuerto / Miguel Vicens

Aena añade, además, que el parking exprés está diseñado "para estancias de corta duración y tiene como finalidad principal reordenar los viales para favorecer la fluidez del tráfico rodado y evitar posibles atascos en las zonas de mayor afluencia". Y recuerda que el de llegadas ofrece una estancia gratuita de hasta 15 minutos, mientras que el de salidas dispone de 10 minutos sin coste". Eso no ha cambiado. Y para estancias superiores, recomienda el uso del parking general o el de larga estancia.