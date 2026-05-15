Oferta express: Vueling lanza vuelos desde Mallorca por 29 euros para viajar este verano

Vueling ha lanzado una promoción exprés para volar este verano desde Mallorca a partir de 29 euros por trayecto. La oferta estará disponible solo durante unos días, hasta este domingo 17 de mayo, y permitirá viajar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre a una selección de destinos de la aerolínea.

La compañía, perteneciente al grupo IAG, aplica descuentos del 15 % en esta campaña especial de verano, pensada para quienes todavía no han cerrado sus vacaciones o buscan una escapada a buen precio desde el aeropuerto de Palma.

Billetes desde 29 euros desde Palma

La promoción incluye vuelos desde Palma a precios especiales y, entre los destinos destacados por la aerolínea, figuran Jerez y Santander. Dos rutas que permiten combinar planes muy distintos: desde una escapada gastronómica y cultural al sur hasta unos días junto al Cantábrico.

La oferta puede reservarse a través de la web de Vueling y sus canales habituales hasta el 17 de mayo. Los billetes promocionales son para volar durante los meses de verano, entre junio y septiembre.

Una promoción con fecha límite

La campaña tiene un carácter exprés: quienes quieran aprovechar los precios desde 29 euros tendrán que reservar antes de que acabe el domingo. Después, las tarifas volverán a depender de la disponibilidad habitual de la compañía.

Vueling plantea esta promoción como una oportunidad para organizar las vacaciones de verano, una escapada junto al mar o un viaje urbano durante los meses de mayor movimiento turístico.

Vueling y la conexión de Baleares

La aerolínea recuerda que cuenta con una red de cerca de 100 destinos en 30 países de Europa y el norte de África, con múltiples opciones para viajar durante la temporada estival. Además, destaca su papel en la conectividad entre la Península y las islas Baleares y Canarias.

En 2025, la compañía operó más de 227.000 vuelos y transportó alrededor de 40 millones de pasajeros, según los datos facilitados por la propia aerolínea.