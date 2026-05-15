El PSOE y la comunidad educativa hacen frente común "para frenar la devaluación del catalán en la enseñanza"

La vicesecretaria del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha acusado al Govern de Marga Prohens de "atacar los derechos lingüísticos de la lengua propia de las islas en un ámbito especialmente sensible como es el educativo, porque el PP ha aceptado dos enmiendas de Vox que devalúan el uso del catalán en los centros de enseñanza". Según señalan los socialistas, estas enmiendas se han introducido en el proyecto de ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares, que actualmente se debate en la Comisión de Hacienda.

Precisamente, el PSIB-PSOE, junto con Més per Mallorca y Unidas Podemos, presentarán el próximo martes un voto particular contra las dos enmiendas para debatir la posibilidad de eliminarlas del texto de la ley.

Una iniciativa que ha sido aplaudida por las comunidades educativa, social y cultural, como se ha podido constatar durante la reunión mantenida hoy en el PSIB-PSOE, presidida por Rosario Sánchez y la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, y a la que han asistido los sindicatos educativos STEI, Alternativa Sindical Docente, SIAU y UOB, así como los sectores de enseñanza de UGT y CCOO; además de entidades sociales y culturales como Obra Cultural Balear, Joves per la Llengua, Plataforma per la Llengua y las asociaciones de directores de primaria y secundaria de todas las islas, la FAPA y el Colegio de Docentes.

Este encuentro da continuidad a la reunión celebrada el pasado mes de marzo, donde las entidades y el PSIB-PSOE decidieron hacer seguimiento "de los ataques que Vox plantea contra la lengua catalana, en este caso en el ámbito educativo".

"Un frente común"

Rosario Sánchez ha agradecido tanto a las entidades de la comunidad educativa como a las entidades sociales y culturales que trabajan en favor de la lengua y la cultura de las islas, así como a las fuerzas de izquierdas, que hayan configurado un "frente común ante los ataques que PP y Vox causan contra la lengua propia, una reivindicación compartida para que no se dé ningún paso atrás en los derechos lingüísticos", tanto en el ámbito educativo como también "en la sanidad y en el resto de ámbitos públicos".

También ha pedido al PP que dé "marcha atrás en esta cuestión". "Hace poco se cumplieron los 40 años de la ley de normalización lingüística, que el PP reivindica como una iniciativa propia que generó este consenso lingüístico. Pero después hacen todo lo contrario; después atacan el catalán y tienen estas actitudes de hacernos retroceder".

Enmiendas

Por su parte, Amanda Fernández ha explicado que las enmiendas de Vox, aprobadas por el PP, son enmiendas educativas introducidas en una ley —de proyectos estratégicos para la transformación económica— que no tiene nada que ver con la enseñanza. "Por tanto, estas enmiendas no tienen ninguna conexión" con el objeto de esta ley sobre transformación económica, ha subrayado.

Por otro lado, el hecho de introducir enmiendas del ámbito educativo no da opción a nadie de poder opinar: "No solo a los diputados y diputadas, sino sobre todo a las entidades, a la sociedad civil y a la comunidad educativa". Fernández ha detallado que, "como no se trata de una ley de educación", las enmiendas no han pasado "ni por la mesa sindical, ni por las mesas de participación educativa ni mucho menos por el Consejo Escolar". Como las medidas no figuraban en el articulado inicial de la ley, sino que han entrado vía enmienda, en el momento de exposición pública "nadie, ninguna entidad social ni educativa, ha podido opinar ni presentar alegaciones".

Requisito de catalán

Asimismo, Amanda Fernández también ha criticado que el fondo de las enmiendas supone permitir que se celebren "oposiciones con plazas en las que no se exija el requisito del catalán —las plazas de muy difícil cobertura— y será el Consell de Govern quien determine esta circunstancia". El hecho de modificar esta condición laboral sin haber sido negociada "coarta el trabajo sindical que tienen los servicios de negociación en la función pública en convocatorias de oposiciones". Con este supuesto, puede darse el caso de que en Formentera no se enseñe catalán, ya que en esta isla todas las plazas son de muy difícil cobertura.

Y en segundo lugar, la otra enmienda permite la exención del catalán para alumnos recién llegados, pero sin justificar ningún tipo de temporalidad en el período de residencia en las islas, señalan los socialistas.

Catalina Bibiloni, representante del STEI, critica que lo que pretenden PP y Vox "viene a modificar las condiciones para que un docente acceda al cuerpo docente para poder impartir el conocimiento de la lengua catalana”, sin haber pasado por ninguna mesa educativa. Azahar Tortonda, de UGT, ha ratificado las palabras del STEI indicando que estas enmiendas "se han hecho de espaldas a la comunidad educativa y a la mesa sectorial de Educación", lo que supone un "desprecio" a la negociación sindical y a los instrumentos adecuados para debatir estos aspectos.

Finalmente, Miquel Àngel Santos, de Alternativa, ha querido manifestar el apoyo del sindicato a la iniciativa parlamentaria de los grupos de izquierdas y ha llamado a iniciar movilizaciones por parte de toda la comunidad educativa.