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Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años

Las excursiones se celebrarán principalmente los viernes

El Consell lanza un nuevo programa de senderismo dirigido a personas mayores de 60 años

El Consell lanza un nuevo programa de senderismo dirigido a personas mayores de 60 años / Consell de Mallorca

EFE

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha ‘Petjades’, un nuevo programa de senderismo dirigido a personas mayores de 60 años que incluirá 14 excursiones por distintos puntos de la isla entre mayo y diciembre. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la actividad física, el envejecimiento activo y las relaciones sociales.

Las rutas, de entre 10 y 12 kilómetros, contarán con 54 plazas por salida y recorrerán algunos de los principales espacios naturales y paisajísticos de Mallorca, como la Serra de Tramuntana, el Parc Natural de Mondragó o la costa del Llevant, según ha informado la institución insular.

Itinerarios por espacios naturales de Mallorca

Entre los itinerarios previstos figuran recorridos como Sóller-Fornalutx-Biniaraix, Cala Figuera-Parc Natural de Mondragó, Betlem-es Caló, Son Sanutges-Planícia o Valldemossa-Pastoritx-Raixeta-Raixa.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que las actividades relacionadas con el senderismo “siempre tienen muy buena acogida entre la gente mayor”. Además, ha señalado que, por primera vez, se ha creado un programa específico y estable para promover hábitos saludables y generar espacios de convivencia.

El programa ‘Petjades’ incluye transporte en autobús hasta el inicio de cada ruta desde diferentes puntos de encuentro de la isla. También se ofrecerá merienda y un lote para cada participante compuesto por gorra, mochila, botella y camiseta.

Inscripciones a través de asociaciones de personas mayores

Las inscripciones se gestionarán a través de las asociaciones de personas mayores hasta completar las plazas disponibles.

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Las excursiones se celebrarán principalmente los viernes y arrancarán con salidas programadas desde este mismo mes.

TEMAS

  • Mallorca
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