Un hombre de 75 años, tras ser condenado por amenazar a una enfermera de Son Espases: “Lo siento, los nervios juegan malas pasadas”

Un hombre de 75 años fue condenado ayer en Palma por amenazar a una enfermera del hospital Son Espases, donde su mujer estaba ingresada en abril de 2023. El acusado la insultó y la amedrentó diciéndole: “No voy a parar hasta que te joda la vida”.

Ayer por la mañana, el septuagenario admitió los hechos y se conformó con una pena de multa de 90 euros, otros 500 euros de indemnización y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la profesional sanitaria durante seis meses. “Reconozco los hechos y estoy conforme”, manifestó ante la magistrada.

Tras ser condenado, el hombre se disculpó públicamente ante la víctima, que estaba presente en la sala al final de la vista oral. “Lo siento, los nervios juegan malas pasadas, esto no tendría que haber pasado”, aseguró apesadumbrado.

Inicialmente, se enfrentaba a una petición de pena de un año de prisión, además de tres años de alejamiento, por un delito de amenazas por parte de la fiscalía. Mientras, la acusación particular, en representación de la perjudicada y del Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares, solicitaba para él dos años de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad y amenazas.

El ministerio público ayer rebajó la pena a una multa al calificar los hechos como un delito leve de amenazas. La acusación particular se adhirió y el abogado de la defensa se mostró de acuerdo. Al alcanzar un pacto entre las partes y declararse culpable el acusado, no fue necesario celebrar todo el juicio.

El encausado reconoció los hechos y confesó ser autor responsable de las amenazas en la sede judicial de Vía Alemania. La magistrada de Palma dictó sentencia in voce y le condenó a un mes de multa con una cuota diaria de tres euros por un delito leve de amenazas, además de imponerle la prohibición de acercarse a menos de 25 metros de la enfermera perjudicada, así como comunicarse con ella, por un periodo de seis meses. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la profesional sanitaria con 500 euros.

La letrada de la administración de Justicia le informó de que la orden de alejamiento ya está vigente y deberá cumplirla, salvo estado de necesidad justificado de urgencia, por ejemplo, si el hombre tuviera que acudir al hospital Son Espases por una dolencia o patología.

La sentencia dictada ayer ya es firme, después que las partes personadas en el procedimiento confirmaran que no iban a recurrirla.

Por la mañana

Los hechos se remontan al pasado día 9 de abril de 2023, cuando el hombre, que carece de antecedentes penales, se hallaba en el hospital Son Espases, en Palma. Había acudido al centro hospitalario de referencia porque su esposa había sufrido un principio de ictus, por el que estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos, según él mismo detalló ayer en la vista oral.

Sobre las nueve de la mañana de ese día, el acusado se acercó a una enfermera que estaba trabajando y, con ánimo de amedrentarla, según la fiscalía, de forma agresiva le dijo: “Te voy a joder viva hija de puta, imbécil. No voy a parar hasta que te joda la vida”.

Tras proferir las amenazas, el septuagenario a continuación preguntó a los compañeros de la profesional sanitaria perjudicada por dónde salían las enfermeras, lo que le generó gran angustia y temor, según la versión del ministerio público.

Ayer por la mañana, el encausado admitió haber intimidado a la enfermera de Son Espases, le pidió disculpas y se mostró arrepentido por lo sucedido, achacándolo a su estado de nerviosismo en aquellos momentos cuando su mujer estaba hospitalizada.