El Govern aprueba mejoras salariales para profesores de la concertada y personal universitario de la UIB

El Govern balear ha aprobado este viernes un nuevo paquete de medidas vinculadas al ámbito educativo que combina mejoras retributivas para docentes de la enseñanza concertada y del personal universitario con inversiones destinadas a modernizar la gestión administrativa de las nóminas del profesorado. Las decisiones han sido autorizadas en el Consell de Govern y afectan tanto a los centros concertados como a la Universitat de les Illes Balears y al sistema de gestión del personal docente dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades.

Uno de los acuerdos más relevantes hace referencia al incremento del 1,5% de las retribuciones del personal docente de los centros concertados de Baleares. La subida afecta al profesorado, al personal cooperativista y también al personal religioso autónomo incluido en el sistema de pago delegado o módulo de pago directo. El Ejecutivo autonómico justifica la medida por la voluntad de mantener la equiparación salarial entre los trabajadores financiados con fondos públicos de la educación concertada y el resto de empleados públicos.

La medida se enmarca en la actualización retributiva aplicada este año al conjunto del sector público y tendrá efectos retroactivos desde principios de año. Según explicó la Conselleria de Educación en anteriores comunicaciones sobre las nóminas docentes, el incremento comenzó a computarse desde enero aunque su aplicación efectiva en las nóminas se ha ido incorporando progresivamente junto con los atrasos acumulados.

Más fondos para garantizar mejoras salariales en la UIB

Paralelamente, el Consell de Govern también ha autorizado una aportación extraordinaria de 1,57 millones de euros a la Universitat de les Illes Balears para garantizar el pago de incrementos retributivos del personal universitario, concretamente de los profesores ayudantes doctores. El Govern sostiene que esta aportación permitirá avanzar en la mejora salarial y en la equiparación retributiva de este colectivo universitario con otras categorías del sistema académico.

La inversión en la universidad se suma además a otra autorización reciente aprobada por el Ejecutivo autonómico para destinar más de 5,3 millones de euros a la actualización salarial del conjunto del personal universitario de la UIB, correspondiente al incremento del 2,5 % aprobado para 2025 y al abono de atrasos derivados de esa actualización.

Modernización del sistema de nóminas del profesorado

Junto a las mejoras salariales, el Govern también ha dado luz verde a la contratación de un servicio destinado a modernizar los programas de nóminas del personal docente. El objetivo es renovar y automatizar el sistema informático de gestión del profesorado tanto de centros públicos como concertados, un proyecto que la Conselleria de Educación considera estratégico para reducir carga burocrática y centralizar procesos administrativos.

La nueva plataforma deberá integrar procesos relacionados con contratación, nóminas, expedientes administrativos, adjudicación de plazas y gestión de bolsas de interinos. Según detalla el Govern, el nuevo sistema pretende sustituir herramientas que habían quedado obsoletas y mejorar la coordinación de toda la gestión del personal docente en Baleares.