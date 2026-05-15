El Govern abre el programa Alquiler Seguro a viviendas turísticas, pisos pendientes de reforma e inmuebles afectados por ocupación ilegal

El Govern balear ha aprobado una ampliación del programa Alquiler Seguro con el objetivo de incorporar más viviendas al mercado residencial y aumentar la oferta de alquiler en Baleares. Entre las principales novedades figura la posibilidad de incluir en el programa viviendas turísticas, pisos pendientes de reforma y también inmuebles afectados por casos de ocupación ilegal o desahucios por impago.

La medida ha sido aprobada este viernes por el Consell de Govern y supone una flexibilización de las condiciones iniciales del programa impulsado por el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). El Ejecutivo autonómico sostiene que el objetivo es facilitar la salida al mercado de viviendas vacías o sin uso residencial y destinarlas a residentes en Baleares desde hace al menos cinco años, uno de los requisitos exigidos para acceder a estos alquileres. Hasta ahora, el programa ha permitido incorporar 82 viviendas mediante contratos ya firmados, aunque el Govern considera que las modificaciones aprobadas permitirán incrementar de forma significativa el potencial de captación de inmuebles.

Entre los requisitos para los beneficiarios, se establece que tienen que ser ciudadanos residentes con cinco años o más de residencia en Baleares y que tienen que ser la vivienda habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato. Esto supone que no podrán destinarse a otro uso, como por ejemplo el alquiler turístico. Tampoco podrán subarrendar las viviendas y también se establece contractualmente la obligación, al finalizar el alquiler, de devolver al propietario la vivienda en las mismas condiciones en las que se recibió el inmueble.

A este programa podrán acogerse propietarios de viviendas, tanto personas físicas como jurídicas, y también se posibilita la adhesión de propietarios de múltiples viviendas. Se prevé que las futuras líneas de ayudas del Plan Estatal que fomentan la salida al mercado de viviendas vacías se integren en el programa Alquiler Seguro y, dado que el Plan Estatal permite la incorporación de viviendas de todo tipo de propietarios, el Govern ha considerado ampliar el programa en este sentido.

Viviendas turísticas y pisos ocupados

Uno de los cambios más relevantes afecta a las viviendas con licencia de alquiler turístico. A partir de ahora, los inmuebles con licencia vigente de estancia turística en vivienda (ETV) podrán incorporarse al programa Alquiler Seguro aunque no cumplan el requisito general de haber permanecido vacíos durante al menos seis meses. El Govern defiende que la finalidad es facilitar que este tipo de viviendas puedan pasar al mercado residencial ordinario y ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado destinados a residentes en las Islas.

La flexibilización también afectará a propietarios de viviendas que hayan sufrido situaciones de ocupación ilegal o desahucios por impago. En estos casos tampoco será obligatorio acreditar que el inmueble ha permanecido vacío durante medio año para poder adherirse al programa. Hasta ahora, uno de los requisitos generales establecía precisamente que solo podían incorporarse viviendas vacías desde hacía seis meses o más, salvo excepciones vinculadas a que no figurara ninguna persona empadronada durante el último año.

Hasta 50.000 euros adelantados para reformas

Otra de las principales novedades es la incorporación al programa de viviendas pendientes de reforma o rehabilitación. El Govern permitirá que estos inmuebles puedan entrar en Alquiler Seguro mediante un sistema de financiación anticipada de las obras. El IBAVI podrá adelantar hasta 50.000 euros al propietario para financiar las reformas necesarias. Ese importe será posteriormente descontado de las rentas futuras establecidas en el contrato de alquiler y, según especifica el Govern, nunca podrá superar el total de ingresos que obtenga el propietario durante la vigencia del acuerdo.

El contrato deberá especificar el tipo de obra a realizar, el coste y el plazo de ejecución. Además, la duración del contrato podrá ampliarse para ajustarse al tiempo necesario para acometer las reformas. El Govern también prevé otra vía complementaria mediante líneas específicas de ayudas públicas destinadas a financiar obras de rehabilitación, condicionadas igualmente a que la vivienda quede vinculada al programa de alquiler asequible.

El funcionamiento del programa mantiene el esquema actual: la Administración paga al propietario un precio fijado según una tasación y dentro de unos máximos establecidos por isla, mientras que posteriormente ofrece la vivienda al inquilino con una rebaja del 30% respecto al valor de mercado. Según los datos facilitados por el Govern, los propietarios obtienen una renta media mensual de 1.378 euros, mientras que los inquilinos pagan de media 965 euros al mes.

Los precios máximos establecidos por el Ejecutivo son de 1.500 euros mensuales para Mallorca y Menorca y de 2.100 euros en Ibiza y Formentera. Esto implica que los alquileres para los beneficiarios no podrán superar los 1.050 euros en Mallorca y Menorca ni los 1.470 euros en Ibiza y Formentera. Los contratos tienen una duración de siete años y el programa contempla distintas modalidades de cobro para los propietarios, incluyendo pagos mensuales o incluso el abono anticipado de varias anualidades por parte de la Administración.

Garantía de cobro y devolución de la vivienda

Uno de los argumentos que el Govern utiliza para incentivar la adhesión de propietarios es la garantía total de cobro del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato. El programa cuenta además con la colaboración del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI) y del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares (CAFIBAL), que participan en la gestión y seguimiento de los contratos.

Entre las condiciones exigidas para las viviendas se establece que deben disponer de contratos de suministros de agua y electricidad, contar con certificado energético en vigor y cumplir la normativa eléctrica vigente. Los beneficiarios, por su parte, deben acreditar una residencia mínima de cinco años en Baleares y utilizar la vivienda como residencia habitual y permanente. El programa prohíbe expresamente destinar estos inmuebles al alquiler turístico o subarrendarlos.