Expedición balear a los Campamentos de Refugiados de Tindouf

Un grupo formado por 16 personas de Balears inició ayer un viaje a los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia), organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares (AAPSIB), con la colaboración del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación. La delegación regresará a Palma el próximo miércoles 20 de mayo.

El grupo está integrado por representantes políticos, familias de acogida del programa Vacances en Pau que viajan para conocer a las familias de los niños saharauis que acogen durante los veranos, así como miembros de la AAPSIB, entidad organizadora del viaje.

El objetivo principal de esta visita es conocer de primera mano la realidad que vive el pueblo saharaui después de más de cincuenta años de refugio y exilio en los campamentos de Tindouf, así como reforzar los vínculos históricos y solidarios entre las balears y el pueblo saharaui.

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Durante la estancia, la delegación visitará diferentes instituciones y proyectos sociales y sanitarios, entre los que destacan la Media Luna Roja Saharaui, el PISIS (Proyecto Integral de Salud Infantil Saharaui), impulsado por la AAPSIB, así como asociaciones saharauis como SMACO. También se llevarán a cabo encuentros con autoridades saharauis y visitas a diversos espacios educativos, sanitarios y comunitarios de los campamentos.