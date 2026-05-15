Las enfermeras baleares se reivindican después de la polémica del centro de salud de Manacor: "No daremos ni un paso atrás"

La celebración del Día Internacional de la Enfermera organizada este jueves por el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) en Son Amar ha estado inevitablemente marcada por la polémica sentencia que obliga a cesar a la directora del centro de salud de Manacor, Neus Salas, por ser enfermera y no médica. En este contexto, tanto el COIBA como la presidenta del Govern, Marga Prohens, han aprovechado el acto para lanzar un mensaje muy claro en defensa del liderazgo de las enfermeras y de su papel en puestos de gestión y coordinación sanitaria.

Más de 300 personas han participado en la gala, entre profesionales, autoridades sanitarias, representantes institucionales y familiares, en un acto que tradicionalmente sirve para homenajear a las enfermeras jubiladas y a aquellas que cumplen 25 años de profesión, pero que este año ha tenido también carga simbólica e incluso política.

La presidenta del COIBA, María José Sastre, ha reivindicado en su intervención que las enfermeras "pueden liderar" y ha recordado que en Baleares existen ejemplos de profesionales que ya gestionan hospitales, servicios sanitarios o dispositivos como el 061. "Han demostrado capacidad, hacen una gestión brillante y tienen liderazgo", ha defendido ante los medios de comunicación.

Sastre ha asegurado que las últimas semanas han sido "intensas" para la profesión y ha reconocido que el conflicto de Manacor ha generado "preocupación e incertidumbre", aunque también ha provocado una respuesta de unidad inédita dentro del colectivo. "No daremos ni un paso atrás", ha advertido en su intervención: "No renunciaremos a los espacios de liderazgo que nos hemos ganado".

La presidenta del COIBA ha celebrado además que finalmente el Ib-Salut haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJIB que cuestionaba que una enfermera pudiera dirigir una zona básica de salud. "Lo habíamos pedido no solo desde el COIBA, sino desde muchas instituciones y asociaciones", ha señalado. Aun así, ha insistido en que el recurso judicial "es solo el primer paso" y ha reclamado al Govern cambios en las normas autonómicas para evitar que se repitan situaciones similares.

Por su parte, Prohens ha tomado partido y en su intervención ha hecho numerosas referencias al liderazgo y la capacidad de gestión de las enfermeras en un momento especialmente sensible para el colectivo. La presidenta ha defendido que las profesionales de enfermería están "plenamente capacitadas para asumir responsabilidades estratégicas dentro del sistema sanitario" y ha subrayado que en Baleares ya existen enfermeras "que lideran equipos, coordinan servicios y gestionan responsabilidades de gran complejidad".

Más allá de la carga reivindicativa del acto, la ceremonia también ha servido para reconocer trayectorias profesionales. El COIBA ha entregado las insignias de plata a las enfermeras que cumplen 25 años de colegiación y las insignias de oro a las profesionales jubiladas.

Además, el Premio Florence Nightingale 2026 ha recaído en la enfermera Milagros Figueroa Cezar, reconocida por su trayectoria en el ámbito de la neumología y la atención a pacientes con patologías respiratorias. El colegio ha destacado especialmente su trabajo en educación para la salud, investigación y divulgación, así como su papel en la creación de la Comisión de Cuidados Respiratorios del COIBA.

La gala también ha incluido la entrega de los premios de periodismo Enfermería Visible y, como novedad este año, un reconocimiento a enfermeras investigadoras por proyectos centrados en diabetes gestacional, cuidados a personas mayores, lactancia o mejora del uso de catéteres en urgencias.