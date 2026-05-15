La divulgadora Diana Al Azem, sobre los adolescentes: “Es necesario escucharles para entenderles y no para interrumpirles”

La especialista en adolescencia y divulgadora Diana Al Azem, conocida por su proyecto en redes @adolescencia_positiva, ha impartido este jueves por la tarde en Caixa Forum una charla, llamada ‘Cómo conectar con la adolescencia sin morir en el intento’. Esta conferencia, organizada por la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia con motivo de la Semana de las Familias 2026, reunió a cerca de un centenar de asistentes entre familias y profesionales interesados en comprender mejor la etapa adolescente.

El acto, que ha contado con la presencia de la consellera del Govern de les Illes Balears, Sandra Fernández, ha estado adaptado a todo tipo de público, debido a que hubo intérpretes de lengua de signos, que tradujeron en directo las intervenciones de la ponente para facilitar el acceso a las personas con discapacidad auditiva que acudieron al evento.

Durante la sesión, que se desarrolló de forma dinámica y participativa, Al Azem ha abordado algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente padres y educadores. “Educar es un reto mayúsculo por muchos factores, como los cambios sociales o la brecha digital”, ha señalado. La divulgadora ha empezado comentando que comenzó a tratar estos temas en redes sociales tras la pandemia, una etapa en la que, según afirma, muchas familias empezaron a mostrar una mayor preocupación por la salud emocional de sus hijos.

La especialista ha destacado que la adolescencia “tiene dos caras: una es la que presentan en casa y la otra la muestran con los amigos”. Por este motivo, ha defendido la importancia de que los adultos asuman su papel educativo desde la coherencia. “Para educar como padres, debemos dejar de comportarnos como hijos”, ha afirmado.

Otro de los aspectos que centró gran parte de la charla fue el impacto de los hábitos de vida en el bienestar adolescente. Al Azem ha alertado sobre la mala alimentación de muchos jóvenes, marcada por “el consumo excesivo de dulces y bebidas energéticas”, y también sobre la falta de descanso. Según ella, “los adolescentes necesitan entre ocho y nueve horas de sueño para estar concentrados”. No obstante, muchos pasan las noches “utilizando el móvil para hablar con amigos en lugar de dormir”. También ha insistido en la necesidad de fomentar el ejercicio físico diario y combatir el sedentarismo, ya que “el cuerpo humano está diseñado para moverse, pero cada vez encontramos adolescentes más sedentarios”.

Por otra parte, la divulgadora ha defendido la importancia de escuchar a los jóvenes y validar sus emociones. “Un adulto tarda aproximadamente tres segundos en interrumpir a un adolescente”, ha comentado ante los asistentes. Por ello, considera que es importante que los padres “escuchen a sus hijos para entenderles y no para interrumpirles”.

Para ella, muchos padres tienden a “negar emociones” como el miedo o el enfado, algo que puede dificultar el desarrollo emocional de los hijos. Por tanto, la experta sostiene que es necesario validar las emociones “porque siempre sirven para algo”. Del mismo modo, opina que no aprender a gestionarlas durante la adolescencia puede derivar en “problemas de ansiedad o depresión en la vida adulta”.

Finalmente, la experta ha concluido, defendiendo un modelo educativo basado en el equilibrio entre libertad y límites, mediante la comprensión y la responsabilidad.