"No es solo decirlo, es hacerlo", lema del XVII Congreso Autonómico del PP Baleares

El Partido Popular de Baleares ha presentado hoy el lema de su XVII Congreso Autonómico, que se celebrará la próxima semana y que marcará la hoja de ruta política y organizativa del partido para los próximos años: "No es solo decirlo, es hacerlo".

La presidenta del Comité Organizador del Congreso (COC), Marga Durán, ha explicado que este eslogan "resume perfectamente lo que representa hoy el Partido Popular: un partido que cumple, que pasa de las palabras a los hechos y en el que la ciudadanía puede confiar" y ha añadido que este congreso "no es solo una cita orgánica, sino la demostración de un partido vivo, abierto, participativo y con ganas de seguir mejorando las islas".

Medidas

La presidenta del COC ha defendido que el lema elegido refleja las políticas impulsadas por el Govern del Partido Popular durante esta legislatura. "Lo dijimos y lo hemos hecho", ha afirmado, recordando medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, la recuperación de derechos para los funcionarios, las nuevas deducciones fiscales, las medidas de apoyo a los autónomos o la ampliación de la hipoteca joven.

Durán ha recordado que el congreso comenzará lunes y martes con el debate y la votación de las ponencias de estatutos y de política, un proceso en el que los afiliados podrán defender y debatir las enmiendas presentadas "en un ejercicio de participación interna, debate y construcción colectiva de partido".

En este sentido, ha destacado "el esfuerzo que ha hecho el partido para que todos los afiliados inscritos puedan participar y seguir este proceso", con la retransmisión por streaming de los debates para que cualquier afiliado, independientemente de dónde viva, pueda seguirlos en directo.

Votación

Una vez finalizado el debate y la defensa de las enmiendas, se procederá a la votación de los textos definitivos que marcarán el futuro político y organizativo del PP Baleares y que serán presentados en el acto de clausura del congreso, previsto para el próximo 23 de mayo en el Palau de Congressos de Palma. La presidenta del COC también ha explicado que el jueves 21 de mayo tendrá lugar la votación de la candidatura de Marga Prohens y ha subrayado que "el partido ha querido hacer un esfuerzo organizativo sin precedentes para facilitar la participación de todos los afiliados".

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"Nunca antes se había impulsado una red tan extensa de puntos de votación para acercar el partido a los afiliados y facilitar su participación", ha remarcado. Finalmente, Durán ha asegurado que el proceso congresual está demostrando "las ganas de los afiliados de participar, hacer aportaciones y formar parte activa del proyecto del Partido Popular" y se ha mostrado convencida de que el acto de clausura del 23 de mayo "será un gran éxito y una demostración de la fuerza, la unidad y la ilusión del Partido Popular de las Baleares".