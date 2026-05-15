Un ‘cap de fibló’ cruza la bahía de Fornells en Menorca y toca tierra: qué es este fenómeno y cuándo se ha visto en Mallorca

Un 'cap de fibló' ha sorprendido este viernes por la tarde a vecinos y visitantes de Fornells, en Menorca. La enorme manga marina ha cruzado la bahía, ha avanzado hacia tierra y ha llegado hasta la zona de es Pla, donde el torbellino ha provocado que varios contenedores salieran volando y que una embarcación rompiera el cabo con el que estaba amarrada. El episodio ha sido grabado desde distintos puntos del puerto y las imágenes se han difundido rápidamente por redes sociales.

Una manga marina en pleno puerto de Fornells

El fenómeno se ha formado en el interior de la bahía y ha ido avanzando rápidamente hacia tierra firme.

En los vídeos difundidos en las redes sociales se aprecia cómo la columna gira sobre el mar mientras algunas embarcaciones se alejan de la zona.

¿Qué es un ‘cap de fibló’?

Un 'cap de fibló' es el nombre popular que se utiliza en Baleares para referirse a una manga marina o a un pequeño tornado, según dónde se forme y cómo evolucione. Cuando aparece sobre el mar, se habla de manga marina: un embudo de aire en rotación que desciende desde una nube y conecta con la superficie del agua.

Aunque muchas veces duran pocos minutos, pueden ser peligrosos. Suelen aparecer en situaciones de inestabilidad atmosférica, con tormentas, aire frío en altura y aire cálido y húmedo en capas bajas. En el caso de Fornells, la información publicada apunta precisamente a esa combinación como posible origen del fenómeno.

La clave está en si el remolino se mantiene sobre el mar o llega a tocar tierra. Mientras avanza sobre el agua se considera una manga marina; si entra en tierra firme y mantiene su rotación, puede comportarse como un tornado de pequeña escala, con capacidad para levantar objetos, romper ramas, desplazar mobiliario urbano o causar daños en embarcaciones y estructuras ligeras.

Un fenómeno frecuente en Baleares

Los 'caps de fibló' no son extraños en Baleares, sobre todo durante episodios de tormentas o cambios bruscos de tiempo. El Mediterráneo, especialmente cuando el mar conserva temperatura y entran bolsas de aire frío en altura, puede favorecer la aparición de estos embudos.

En Mallorca se han visto varios episodios recientes. Uno de los últimos fue el 22 de agosto de 2025, cuando vecinos de la zona de Calvià pudieron observar un espectacular 'cap de fibló' durante una jornada marcada por la alerta por lluvias y tormentas.

También en abril de 2025, un temporal dejó imágenes de caps de fibló en la bahía de Palma, acompañados de tormenta eléctrica, mientras en Puigpunyent se registraba una intensa granizada que llegó a afectar a algunas carreteras.

Entre los episodios con 'caps de fibló' más recientes y llamativos en la isla destaca el del 14 de agosto de 2024, cuando una DANA dejó una mañana tormentosa y se llegaron a ver tres caps de fibló en distintos puntos de Mallorca, uno de ellos en aguas del Port d’Andratx.

Pocas semanas después, el 3 de septiembre de 2024, se observaron varios fenómenos similares en el interior de Mallorca, en una jornada con avisos por tormentas y con especial incidencia en zonas del Pla y del Llevant.

Otro episodio se produjo el 26 de octubre de 2024, cuando vecinos de Can Picafort grabaron varios caps de fibló en distintas zonas de la isla.

Más atrás, el 15 de octubre de 2023, un 'cap de fibló' causó daños entre Llucmajor y Campos, donde llegó a tirar árboles durante una jornada de fuertes lluvias.

No todo viento fuerte es un ‘cap de fibló’

Los meteorólogos insisten en que conviene no confundir cualquier vendaval o racha intensa con un 'cap de fibló'.

La diferencia está en la rotación organizada. Un 'cap de fibló' presenta un embudo o vórtice visible, mientras que otros fenómenos tormentosos pueden provocar rachas muy violentas sin llegar a formar una manga marina o un tornado.

Qué hacer si se ve uno

Aunque muchas veces se observan desde la distancia y desaparecen rápido, los expertos recomiendan no acercarse nunca a un 'cap de fibló'. Si se ve desde la costa o desde una embarcación, lo más prudente es alejarse de su trayectoria, refugiarse en un lugar seguro y evitar grabarlo desde zonas expuestas. En tierra, puede levantar objetos ligeros, ramas, contenedores o elementos del mobiliario urbano, como ha ocurrido este viernes en Fornells.

El episodio de Menorca vuelve a recordar que estos fenómenos, aunque breves y muy localizados, pueden ser peligrosos cuando entran en puerto o llegan a tocar tierra.