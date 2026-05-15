Activistas críticos LGTBI convocan un Orgullo alternativo en Palma

La cancelación de la verbena del Orgullo organizada por Ben Amics ha abierto un nuevo frente dentro del movimiento LGTBI. La plataforma Orgull Crític ha celebrado esta tarde una asamblea en el Ateneu Popular La Fonera para empezar a organizar un Orgullo alternativo al institucional, con una manifestación propia el próximo 28 de junio, además de un acto político y un concierto como cierre de jornada.

La convocatoria llega después de que Ben Amics anuncie la suspensión de la tradicional fiesta del Orgullo después de denunciar trabas del Ayuntamiento de Palma para autorizar el evento. Orgull Crític considera que lo ocurrido evidencia tanto un "retroceso" en los derechos del colectivo como los límites de depender de las instituciones para organizar este tipo de celebraciones.

"Nuestra plataforma organizará una manifestación el 28 de junio que finalizará con un acto político, la lectura de un manifiesto y un concierto", ha explicado uno de los portavoces de Orgull Crític Mallorca después de la asamblea. El recorrido será diferente al de la marcha convocada por Ben Amics, que también se manifestará ese día.

La plataforma defiende un modelo de Orgullo alejado de instituciones, subvenciones y acuerdos con empresas. "El año pasado ya organizamos una manifestación y una fiesta porque detectamos que en Mallorca faltaba un orgullo crítico, algo que sí existe en muchas otras ciudades", señala el portavoz. "Suele haber un Orgullo organizado por ayuntamientos o instituciones y otro más ligado al activismo de base", añade.

Orgull Crític insiste en que "no se trata de competir" con Ben Amics, sino de reivindicar una forma distinta de entender el activismo LGTBI. "Muchas veces en el imaginario colectivo se entiende Ben Amics como un colectivo social de base, pero no lo es. Es una asociación institucional del colectivo LGTB", sostiene el portavoz, que defiende que las instituciones cumplen una función asistencial, pero no pueden sustituir la movilización social.

"Quien tiene que articular un movimiento amplio y combativo no es el Estado, sino las personas organizadas desde abajo", añade. En este sentido, la plataforma considera que la cancelación de la Revetlla demuestra precisamente "las patas cortas" que tiene, según ellos, la organización institucional del Orgullo.

En el comunicado difundido por Orgull Crític después de la suspensión de la fiesta, el colectivo acusa directamente al Ayuntamiento de Palma de haber "boicoteado" una celebración que llevaba una década organizándose en la ciudad. Denuncian que el Consistorio "ignoró peticiones", recurrió al "silencio administrativo" e impuso "plazos inasumibles" para sacar adelante el evento.

La plataforma enmarca esta situación en un contexto político más amplio que vincula con el "auge reaccionario" y con un incremento de políticas "represivas y autoritarias". El comunicado menciona desde las políticas contra las personas trans en Estados Unidos hasta la infiltración policial en movimientos sociales o procesos judiciales relacionados con protestas contra la turistificación.

Orgull Crític rechaza, además, la idea de que esta situación refleje una "división" dentro del colectivo LGTBI. "El colectivo no es una mente colmena. Hay intereses diferentes, igual que ocurre con cualquier otro colectivo social", afirma el portavoz. "Puede decirse que hay división entre el movimiento LGTBI de base y las políticas que articula el Estado, pero eso es coherente con la realidad".

La asamblea esta tarde, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha servido para empezar a organizar los actos del Orgullo crítico de este año, aunque todavía quedan muchos detalles por concretar. Según explican desde la plataforma, las próximas semanas continuarán las reuniones para definir el recorrido de la manifestación, el contenido del manifiesto y el formato de las actividades posteriores. "Queremos organizarlo sin ayuntamientos, sin contratos con empresas y sin apoyo institucional", resume el portavoz.