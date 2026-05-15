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Unos 25 niños y jóvenes participarán este sábado en una competición de robótica educativa en la UIB

Un operario maneja una tablet con los comandos de un robot.

Un operario maneja una tablet con los comandos de un robot. / UIB

EP

Palma

Un total de 25 niños y jóvenes de 6 a 19 años participarán este sábado en la Universitat de les Illes Balears (UIB), en la World Robot Olympiad (WRO), una competición de robótica educativa en la que intentarán superar diferentes retos con los robots que habrán diseñado, construido y programado ellos mismos.

La WRO es una oportunidad porque los jóvenes se acerquen de una manera lúdica a la tecnología y la ingeniería, según ha explicado la UIB en una nota de prensa.

Con la orientación de un entrenador, los participantes tienen que construir un robot innovador que tendrá que cumplir misiones. De este modo, aprenderán, demostrarán la capacidad que tienen de resolver problemas y, a la vez, desarrollarán competencias personales.

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WRO Mallorca forma parte del programa MEET EPS, de colaboración entre la Escuela Politècnica Superior y empresas e instituciones que, con su apoyo, financian estas actividades. Las de MEET EPS se incluyen en las actividades Serás UIB, de la Oficina para el Programa de Orientación y Transición en la Universidad (PortUIB).

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