La UIB califica de “fortuito” el accidente provocado por la caída de una ventana en el edificio Jovellanos

Una alumna de la Universitat de les Illes Balears (UIB) resultó herida el pasado miércoles después de que una parte de una ventana cayera dentro de un aula del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos durante una clase, a causa de una fuerte racha de viento. Tras el incidente, la universidad ha reforzado las revisiones en los edificios Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya y Antoni M. Alcover i Sureda, dentro del plan de mantenimiento que se está llevando a cabo en las instalaciones del campus.

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mulet, ha calificado lo ocurrido como una situación “totalmente fortuita” y ha explicado que no cayó la ventana entera, sino únicamente “una parte que terminó rompiéndose". Además, ha señalado que el elemento afectado ya ha sido sustituido.

Mulet ha recordado que la UIB ha destinado “cerca de dos millones de euros” durante el último año a tareas de mantenimiento y mejora de infraestructuras. Asimismo, ha admitido una preocupación existente ante la cercanía de la Prueba de Acceso a la Universidad, prevista para el próximo mes de junio, por “el posible impacto que este accidente pueda generar entre estudiantes y familias”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho, Aina Salom, ha asegurado que la estudiante ya se encuentra en su domicilio recuperándose y que la universidad activó “el protocolo de emergencia” desde el primer momento. La estudiante, según la decana, fue atendida en un primer momento “por la unidad médica del campus” y trasladada posteriormente “a un centro hospitalario". Según ha explicado, la UIB ha mantenido el contacto “tanto con la alumna como con su familia” y está previsto que pueda reincorporarse a las clases “el próximo lunes”, después de unos días de descanso.