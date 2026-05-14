Medioambiente
Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber caen a pesar de las últimas lluvias en Mallorca
El de Cúber baja más de un 7% en 14 días, mientras que el de Gorg Blau se mantiene
Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber, que abastecen Palma, caen a pesar de las lluvias de los últimos días en Mallorca. Su situación ha empeorado levemente en los últimos 14 días, aunque pueden crecer en función de la precipitación acumulada que haya esta semana, que vuelven las lluvias.
La situación global de los dos embalses ha caído un 2% en las últimas dos semanas según los datos que actualiza cada lunes Emaya en su página web.
Cúber, a la baja
Aún así, la tendencia de los embalses es buena antes de que comiencen los meses más calurosos del año en Mallorca y los meses con más turistas del año.
El 27 de abril llenaban el 70'98% de la capacidad gracias a que el embalse del Gorg Blau presentaba un 74'76% y Cúber un 64'99%.
Dos semanas después, Gorg Blau, que es el que tiene mayor capacidad, mantiene exactamente el mismo registro, mientras que el de Cúber sí ha descendido más de un 7% hasta situarse con un 57'23%.
Precipitación acumulada en Palma
La semana pasada llovió durante varios días y uno de los mejores registros se produjeron el miércoles 6 de mayo. En la estación Palma, Universitat se apuntaron 22'8 mm y en la de Escorca, Lluc 20'6 mm.
Mejoran respecto a final de año
La situación a final del año pasado fue peor. Los embalses no llegaban al 30% de la capacidad, en cambio las precipitaciones de los últimos meses han disparado las reservas, que presentan un buen registro.
Previsión meteorológica en Mallorca
El cambio de tiempo llegará el jueves. Según la Agencia Estatal de Meteorología, Mallorca tendrá intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormenta a partir de la tarde.
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