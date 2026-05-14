Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio atasco Vía de CinturaAlquileres pisos asequiblesConfinadas norovirus cruceroCentro de control de vuelosRafa NadalRCD Mallorca
instagramlinkedin

El plan Lloguer Segur podría incorporar pisos de grandes propietarios y viviendas turísticas

Según ha adelantado en la Cadena Ser el presidente del Colegio de Administraciones de Fincas, Antoni Jaume, el Consell de Govern aprobará este viernes cambios para ampliar el número de viviendas que pueden entrar en el programa

El Govern busca fórmulas para aumentar el número de pisos que se alquilan a través del programa Lloguer Segur.

El Govern busca fórmulas para aumentar el número de pisos que se alquilan a través del programa Lloguer Segur. / P.J. Oliver

Redacción Mallorca

Palma

Según ha adelantado hoy el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Antoni Jaume, en la Cadena SER, el Consell de Govern aprobará este viernes cambios en el programa de alquiler asequible Lloguer Segur para ampliar el número de viviendas que puedan incorporarse a la iniciativa.

Entre las principales novedades que estaría barajando el Ejecutivo, los grandes propietarios podrían formar parte del programa si incorporan viviendas que lleven vacías más de seis meses. Hasta ahora, los propietarios con más de diez inmuebles no podían adherirse al plan.

Además, los pisos procedentes del alquiler turístico también podrían entrar en Lloguer Segur sin necesidad de justificar que hayan permanecido vacías durante el último medio año. La medida buscaría incentivar que parte de la oferta turística pase al mercado residencial ordinario.

"Una de las medidas que también se aprueba el viernes es que aquellas viviendas que vengan de alquiler turístico y se incorporen al plan no deberán justificar el que hayan estado vacías durante los últimos seis meses, es decir, se puede salir del alquiler turístico e incorporar al plan. Con esto se intenta potenciar que se deje de llevar una vivienda al alquiler turístico y se incorpore al mercado de alquiler ordinario”, ha explicado Jaume en la Ser.

Captar el mayor número posible de inmuebles

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas considera que el objetivo del Govern es captar el mayor número posible de inmuebles desocupados. "Yo creo que se ha pensado en ir a buscar cualquier vivienda que esté vacía, y si esa vivienda está vacía aunque sea de un gran tenedor, bienvenida está al mercado", ha señalado.

Por su parte, desde la Conselleria de Vivienda señalan que las modificaciones del programa se están ultimando y se informará de las novedades este viernes en el Consell de Govern.

Ampliación del programa

El Consell de Govern aprobará este viernes una modificación de Lloguer Segur para ampliar las condiciones de este programa que, actualmente, ha puesto a disposición un total de 82 viviendas en Baleares.

Así lo destacó la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament del pasado martes al ser preguntada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, por este programa.

Según Prohens, en las islas hay "miles" de pequeños propietarios que prefieren "tener su casa cerrada porque tienen miedo". "El principal problema de la vivienda es que hay miles de viviendas vacías", sostuvo.

De su lado, el menorquinista cuestionó que el problema sea el miedo de los pequeños propietarios, preguntando a Prohens por qué estos pequeños propietarios "no hacen cola para poner su vivienda en el programa Lloguer Segur

Noticias relacionadas

"No piensan hacer nada para evitar que los turistas compren las viviendas que tendrían que ser para los residentes", criticó Castells, lamentando que el Govern "no está dispuesto a tomar medidas valientes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Vivienda
  • Mallorca
  • alquiler turístico
  • Viernes
  • Govern
  • consell de govern
  • inmuebles
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
  2. Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
  3. Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles
  4. La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
  5. El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
  6. Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
  7. No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
  8. Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía

El plan Lloguer Segur podría incorporar pisos de grandes propietarios y viviendas turísticas

El plan Lloguer Segur podría incorporar pisos de grandes propietarios y viviendas turísticas

Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber caen a pesar de las últimas lluvias en Mallorca

Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber caen a pesar de las últimas lluvias en Mallorca

Álex Fito, autor del libro ilustrado ‘Cuatro regalos’: “El cómic puede despertar empatía en los más jóvenes”

Álex Fito, autor del libro ilustrado ‘Cuatro regalos’: “El cómic puede despertar empatía en los más jóvenes”

Núria Riera reaparece en rueda de prensa pese a su expediente por absentismo laboral: "Está todo correcto"

Núria Riera reaparece en rueda de prensa pese a su expediente por absentismo laboral: "Está todo correcto"

Galmés afronta un doble frente en el Consell por el absentismo de Núria Riera y los coches oficiales de Bestard

Cuando tener talento no basta: aprender a comunicarlo lo cambia todo

Cuando tener talento no basta: aprender a comunicarlo lo cambia todo

La cirugía de cataratas cambia las reglas: intervenir antes y mejorar visión en todas las distancias

La cirugía de cataratas cambia las reglas: intervenir antes y mejorar visión en todas las distancias

Un tribunal paraliza la adjudicación de dos concurso de la Autoridad Portuaria ante las sospechas de un supuesto amaño

Un tribunal paraliza la adjudicación de dos concurso de la Autoridad Portuaria ante las sospechas de un supuesto amaño
Tracking Pixel Contents