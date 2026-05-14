El plan Lloguer Segur podría incorporar pisos de grandes propietarios y viviendas turísticas

Según ha adelantado hoy el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Antoni Jaume, en la Cadena SER, el Consell de Govern aprobará este viernes cambios en el programa de alquiler asequible Lloguer Segur para ampliar el número de viviendas que puedan incorporarse a la iniciativa.

Entre las principales novedades que estaría barajando el Ejecutivo, los grandes propietarios podrían formar parte del programa si incorporan viviendas que lleven vacías más de seis meses. Hasta ahora, los propietarios con más de diez inmuebles no podían adherirse al plan.

Además, los pisos procedentes del alquiler turístico también podrían entrar en Lloguer Segur sin necesidad de justificar que hayan permanecido vacías durante el último medio año. La medida buscaría incentivar que parte de la oferta turística pase al mercado residencial ordinario.

"Una de las medidas que también se aprueba el viernes es que aquellas viviendas que vengan de alquiler turístico y se incorporen al plan no deberán justificar el que hayan estado vacías durante los últimos seis meses, es decir, se puede salir del alquiler turístico e incorporar al plan. Con esto se intenta potenciar que se deje de llevar una vivienda al alquiler turístico y se incorpore al mercado de alquiler ordinario”, ha explicado Jaume en la Ser.

Captar el mayor número posible de inmuebles

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas considera que el objetivo del Govern es captar el mayor número posible de inmuebles desocupados. "Yo creo que se ha pensado en ir a buscar cualquier vivienda que esté vacía, y si esa vivienda está vacía aunque sea de un gran tenedor, bienvenida está al mercado", ha señalado.

Por su parte, desde la Conselleria de Vivienda señalan que las modificaciones del programa se están ultimando y se informará de las novedades este viernes en el Consell de Govern.

Ampliación del programa

El Consell de Govern aprobará este viernes una modificación de Lloguer Segur para ampliar las condiciones de este programa que, actualmente, ha puesto a disposición un total de 82 viviendas en Baleares.

Así lo destacó la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament del pasado martes al ser preguntada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, por este programa.

Según Prohens, en las islas hay "miles" de pequeños propietarios que prefieren "tener su casa cerrada porque tienen miedo". "El principal problema de la vivienda es que hay miles de viviendas vacías", sostuvo.

De su lado, el menorquinista cuestionó que el problema sea el miedo de los pequeños propietarios, preguntando a Prohens por qué estos pequeños propietarios "no hacen cola para poner su vivienda en el programa Lloguer Segur

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"No piensan hacer nada para evitar que los turistas compren las viviendas que tendrían que ser para los residentes", criticó Castells, lamentando que el Govern "no está dispuesto a tomar medidas valientes".