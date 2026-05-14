Núria Riera justifica su presencia en una rueda de prensa del PP tras su expediente por absentismo laboral: "Tengo un permiso de mis vacaciones privadas"

La portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha justificado esta mañana su presencia ayer en una rueda de prensa de partido alegando que se había pedido vacaciones en su puesto de trabajo como funcionaria: "Tengo un permiso particular de mis vacaciones privadas como cualquier trabajador público o privado para poder ejercer esta función de representación". Riera comparecía ayer ante los medios de comunicación mientras el Govern defendía en el Parlament el archivo de su expediente disciplinario por absentismo laboral, en una rueda de prensa en la que la popular aseguró, tras ser preguntada sobre si tenía permiso para comparecer, que estaba "todo correcto".

La dirigente popular ha atendido a los medios en el Palau del Consell, que este jueves celebraba sesión plenaria, para reiterar que cada vez que comparece de forma pública en tertulias radiofónicas o en ruedas de prensa del PP lo hace sin ausentarse de su puesto de trabajo en la función pública. "Ayer ya lo dije, si estoy haciendo una rueda de prensa es porque está todo correcto", ha aseverado Riera, quien, pese al archivo de su caso por absentismo, recibió una simple amonestación leve por abandonar su puesto de trabajo el 30 de enero de 2025 para participar en una tertulia de IB3 Radio sin autorización previa.

Durante su argumentación, Riera ha querido recordar que el portavoz del PSIB durante la pasada legislatura, Andreu Alcover, estuvo en la misma situación que ella durante su etapa en el Consell, pues Alcover, al igual que la popular, se dedicaba a tiempo parcial a la política. "Hacía su trabajo como funcionario como hago yo o cualquier empleado público, y después hacía su trabajo de representación pública, igual que yo", ha argumentado.

"Si tengo que hacer una rueda de prensa en un plenario como estoy haciendo ahora, tengo un permiso con alcance horario para poder hacer todas estas actuaciones como portavoz", ha dicho Riera, quien ha añadido: "Si no hay sesión de un órgano colegial, pido un permiso particular, mío, y tengo, como ayer, un permiso particular de mis vacaciones privadas".

Por último, la dirigente popular ha querido lanzar un mensaje a la oposición, muy crítica con la situación laboral de Riera, defendiendo que "lo que espera de nosotros los mallorquines no es atacar a personas, sino resolver problemas, confrontar ideas para tener altura de miras".