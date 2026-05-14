De un mercado medieval a circo junto al mar: 7 planes infalibles con niños este finde en Mallorca

Mallorca se prepara para uno de esos fines de semana en los que quedarse en casa parece casi imposible. La isla concentra este sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 una agenda especialmente pensada para familias, con planes culturales, ferias, espectáculos y actividades gratuitas o al aire libre repartidas por distintos municipios.

Desde un viaje a la Edad Media en Capdepera hasta teatro de títeres, circo contemporáneo junto al mar, talleres en museos y ferias con sabor local, estos son algunos de los mejores planes para hacer con niños en Mallorca este fin de semana.

El Mercat Medieval de Capdepera, el plan estrella del fin de semana

Capdepera vuelve a convertirse este fin de semana en una villa medieval. El Mercat Medieval de Capdepera 2026 se celebra del 15 al 17 de mayo y llenará el municipio de artesanía, espectáculos, música, gastronomía y ambientación histórica en torno a su casco antiguo y el castillo.

Es uno de los planes más visuales y completos para ir en familia: calles decoradas, puestos de artesanos, personajes medievales, actuaciones y ambiente festivo durante todo el fin de semana. Además, la organización prevé facilidades de movilidad como servicio de autobús lanzadera gratuito y conexión en tren turístico entre Capdepera y Cala Rajada.

Dónde: casco antiguo y entorno del Castell de Capdepera. Cuándo: del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026

Títeres para todos los públicos con el Festival Teresetes

Otra de las grandes citas familiares del fin de semana es el Festival Internacional de Teatro de Teresetes de Mallorca, que celebra su 28ª edición del 11 al 17 de mayo de 2026 en Palma y otros municipios de la isla.

El festival reúne espectáculos de marionetas, teatro visual y propuestas escénicas pensadas para públicos diversos, con funciones que convierten plazas, teatros y espacios culturales en pequeños escenarios para la imaginación. Es una opción perfecta para familias que buscan un plan cultural, creativo y diferente.

Dónde: Palma y distintos municipios de Mallorca. Cuándo: del lunes 11 al domingo 17 de mayo de 2026.

Circo contemporáneo gratuito en Palma con Circ Bover

El sábado 16 de mayo, Palma acoge una de las propuestas más atractivas del programa del Día Internacional de los Museos. Circ Bover presenta “Serena” en el Museu Marítim de Mallorca, en el Centre Cultural Ses Voltes, a las 18.00 horas. La actividad es gratuita.

El espectáculo combina circo contemporáneo y danza en una puesta en escena inspirada en el mar, la navegación y la tradición de la vela latina. Una propuesta poética y familiar que conecta especialmente bien con la identidad marinera de Mallorca.

Dónde: Museu Marítim de Mallorca, Centre Cultural Ses Voltes, Palma. Cuándo: sábado 16 de mayo de 2026, a las 18.00 horas

Museos con actividades especiales para familias

El Día Internacional de los Museos se celebra oficialmente el 18 de mayo, pero Mallorca adelanta parte de la programación al fin de semana, con actividades culturales, visitas y propuestas para todos los públicos.

Entre las citas familiares destaca la actividad del Museu de la Mar del Port de Sóller, que el domingo 17 de mayo acoge una rondalla y taller sobre la leyenda de Sant Ramon de Penyafort, según la agenda cultural del Consell de Mallorca.

Dónde: Museu de la Mar, Port de Sóller. Cuándo: domingo 17 de mayo de 2026, a las 10.30 horas

También Es Baluard Museu celebra el Día Internacional de los Museos con programación entre el 16 y el 19 de mayo, bajo el lema internacional de este año: “Museos uniendo un mundo dividido”.

Dónde: Es Baluard Museu, Palma. Cuándo: del sábado 16 al martes 19 de mayo de 2026.

Fira de la Sardina en Palma: tradición marinera en el Moll de Pescadors

Para las familias que quieran quedarse en Palma, la Fira de la Sardina 2026 es otro de los planes destacados. La cita se celebra del 14 al 17 de mayo en el Moll de Pescadors y combina gastronomía, tradición pesquera, música y ambiente mediterráneo.

La feria convierte la sardina y la cultura marinera en protagonistas, con tapas, productores locales y actividades festivas. Es una opción cómoda para pasear con niños, comer algo y disfrutar del ambiente del puerto sin alejarse del centro de Palma.

Dónde: Moll de Pescadors, Palma. Cuándo: del jueves 14 al domingo 17 de mayo de 2026.

BunyolambArt: arte, música y ambiente de pueblo

Bunyola también se suma a la agenda cultural del fin de semana con BunyolambArt, que se celebra el sábado 16 de mayo. La cita reúne arte, música en directo, artesanía y gastronomía en un ambiente abierto y participativo pensado para todos los públicos.

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El programa incluye apertura a las 17.30 horas, ball de bot a las 18.00 horas y actuaciones musicales durante la tarde y la noche, con nombres como Joan Xanguito, Tinons + Mathis y SausRumba.