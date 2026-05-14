Marlaska reivindica "la ampliación de plantillas" de Policía Nacional y Guardia Civil en Baleares: "No es por sacar pecho, sino una realidad"

"Se han ampliado las plantillas, no lo digo para sacar pecho sino como una realidad". El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicado el refuerzo de personal de Policía Nacional y Guardia Civil en Baleares por parte del Gobierno Central. Así lo ha expresado esta mañana durante la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, en un acto presidido por el propio ministro.

De esta forma, Marlaska señala que la ampliación de plantilla se refleja en los datos de los últimos años en las islas. "No sé si dar los datos porque quién no quiere creer, no quiere creer. Aquí actualmente tenemos 1.877 agentes de Policía Nacional, hace siete años eran casi 400 menos. Eso es un esfuerzo importante y relevante de ofertas de empleo público. No lo digo para sacar pecho, sino como una realidad y una necesidad si queremos generar y crear sociedasdes mas seguras", ha recalcado.

Vivienda

Durante su discurso, el representante político ha puesto el foco en la emergencia habitacional que sufre Baleares y la dificultad que esto provoca para el desplazamiento de los profesionales. En este sentido, ha anunciado un segundo plan de infraestructuras para los agentes.

"Si la vivienda es el primer problema, en el caso de Baleares es algo totalmente más específico por las circunstancias en las que se ha duplica la población. En cuanto al número de efectivos el objetivo es mantener una permanencia aquí y por ello habrá medidas también en ese sentido para garantizar esa permanencia en Baleares, así como la cuestión de las infraestructuras y recursos habitacionales", destaca Marlaska.

Inmigración

El ministro del Interior también ha hecho referencia al reto migratorio como una de las cuestiones importantes en Baleares en la actualidad. El representante político ha reivindicado el trabajo que está realizando el Gobierno Central con los países de origen y tránsito para frenar el incremento de la inmigración irregular. En este sentido, ha vaticinado una reducción de los flujos migratorios en las propias islas.

"Ese trabajo nos ha peermitido reducir en más de un 40% las llegadas en el conjunto de España. En Baleares es cierto que ha habido un incremento, pero la perseverancia politica de trabajo en los países de tránsito lo que determina es que ya la tendencia en los últimos meses es a ir disminuyendo. Agradecer a Baleares el trabajo de todas las instituciones a la hora de afrontar este reto demográfico a través de una cooperación que se está haciendo de forma razonablemente óptima", detalla Marlaska.

Asimismo, también ha querido lanzar un mensaje claro de que "no se puede identificar a la inmigración con la delincuencia" al entender que nada tiene que ver una cosa con la otra. "

Toma de posesión

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, será "especialmente sensible" con los problemas de sectores como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" del archipiélago y del país.

De este modo se ha expresado el comisario principal durante su discurso tras tomar posesión del cargo en el acto celebrado en Palma y presidido por Marlaska.

Puebla ha fijado entre sus objetivos mejorar los niveles de eficacia policial "poniendo al ciudadano en el centro, tanto al residente como al visitante" y optimizar los recursos de los que dispone la Jefatura Superior.

Además, ha adelantado que será "especialmente sensible" con los problemas de sectores económicos como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" de Baleares y del conjunto de España.

Otro de las cuestiones sobre las que pondrá el foco, ha señalado, será las relaciones con los representantes sindicales, con los que en el pasado tuvo "muy buena sintonía", y la colaboración con los movimientos sociales y vecinales, las asociaciones empresariales y cualquier institución pública o privada "interesada en mejorar la seguridad de su entorno".

El nuevo jefe superior de Baleares también ha mencionado en su discurso cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular, la trata de seres humanos, la violencia machista y la atención a los colectivos más vulnerables.

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A la toma de posesión han asistido, además de Marlaska, las secretarias de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y de Turismo, Rosario Sánchez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; y los alcaldes de Palma, Jaime Martínez, y de Inca, Virgilio Moreno.