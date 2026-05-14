Cuando tener talento no basta: aprender a comunicarlo lo cambia todo

La capacidad de comunicarse con claridad y seguridad es hoy una de las habilidades más valoradas en el ámbito profesional. Empresas de todos los sectores coinciden en señalar la oratoria como un factor decisivo a la hora de contratar, promocionar o confiar proyectos de responsabilidad. De poco sirve tener buenas ideas si no se saben transmitir.

Aun así, hablar en público continúa siendo uno de los mayores miedos. No distingue entre edades ni cargos: lo sufren tanto jóvenes profesionales como directivos con décadas de experiencia. Nervios, bloqueo, falta de estructura o inseguridad acaban restando credibilidad y apagando el verdadero potencial de quien habla.

Es precisamente ahí donde entra el trabajo de Mar Félix, especialista en oratoria y comunicación, cuya propuesta va mucho más allá de enseñar a “hablar bien”. Su valor diferencial está en cómo y desde dónde lo hace.

Mar Félix, campeona de España de Oratoria, inspira a sus alumnos para comunicar mejor sus ideas y quiéns son. / Mar Félix

Una metodología basada en técnica, confianza y autenticidad

“Cada persona tiene una voz única. Mi trabajo consiste en ayudarles a encontrarla y a utilizarla con coherencia, seguridad y autenticidad”, explica. Frente a métodos rígidos o puramente técnicos, Mar acompaña a sus alumnos con un enfoque profundamente humano, combinando una técnica de oratoria muy cuidada con herramientas de coaching basadas en los cinco modelos en los que se ha formado. Esto permite trabajar no solo el discurso, sino también la gestión emocional, la confianza y la presencia.

Formarse con Mar Félix significa aprender a comunicar sin imposturas, sin memorizar discursos artificiales y sin fórmulas vacías. Sus alumnos destacan que el aprendizaje no se basa en “actuar”, sino en alinear pensamiento, emoción y palabra. El resultado es una comunicación más sólida, creíble y eficaz.

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Su trayectoria profesional refuerza esta metodología. Mar trabaja habitualmente con CEOs y directivos, imparte formación a grupos tanto en su propio centro como dentro de empresas y desarrolla programas a nivel nacional en compañías de alto nivel, como Four Seasons, donde la excelencia en la comunicación es clave. Además, su reconocimiento como campeona nacional de oratoria de Toastmasters en 2021 avala su dominio técnico y su capacidad para competir al más alto nivel.

Pero hay un factor que sus alumnos valoran especialmente: los resultados reales. El nivel de satisfacción es muy elevado porque el cambio es tangible. Quienes pasan por sus cursos no solo mejoran sus presentaciones o discursos, sino que ganan seguridad en reuniones, entrevistas, negociaciones y situaciones de liderazgo. “Antes evitaba hablar en público; ahora lo busco”, es una de las frases que más se repite.

Uno de los ejercicios de un taller grupal impartido por Mar Félix. / MF

Oratoria para profesionales, directivos y empresas

Actualmente, Mar Félix ofrece programas formativos adaptados a distintos perfiles y necesidades, entre ellos:

• Cursos de oratoria para profesionales, centrados en hablar con claridad, liderar reuniones y defender ideas.

• Formación específica para directivos y CEOs, orientada a comunicación estratégica e influencia.

• Programas grupales, prácticos y personalizados.

• Formación para empresas, diseñada a medida según objetivos, equipos y contexto.

En un mundo donde la visibilidad y la capacidad de comunicar marcan la diferencia, formarse en oratoria ya no es opcional. Y hacerlo con alguien que une experiencia, rigor, reconocimiento y cercanía es una inversión segura.

Las inscripciones están abiertas para los próximos cursos de Mar Félix. Porque cuando la comunicación se entrena con sentido, la voz deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada.

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Cursos abiertos a inscripción: