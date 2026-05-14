José Antonio Puebla toma posesión como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares
Afirma que será "especialmente sensible" con los problemas del sector turístico de las islas
José Antonio Puebla ha tomado posesión este jueves como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares en un acto celebrado en Palma y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Durante su intervención, Puebla ha defendido una Policía Nacional centrada en el ciudadano, “tanto en el residente como en el visitante”, y ha avanzado que será “especialmente sensible” con los problemas de sectores como el turístico, al que ha definido como uno de los principales dinamizadores de Baleares y del conjunto de España.
El nuevo jefe superior ha marcado como objetivos mejorar los niveles de eficacia policial y optimizar los recursos de la Jefatura Superior. También ha apostado por reforzar la colaboración con representantes sindicales, movimientos sociales y vecinales, asociaciones empresariales, instituciones públicas y privadas, Guardia Civil, policías locales, detectives privados y vigilantes de seguridad.
Puebla regresa así a una Jefatura que ya conoce. En Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y jefe provincial, una etapa que ha definido como “una gran escuela de policía y un aprendizaje vital”. “Nada parecía presagiar el 7 de enero de 2018, cuando llegué a Palma, que ocho años después estaría asumiendo el mando, ni siquiera lo soñaba”, ha señalado.
En su discurso, también ha citado entre los retos de la Policía Nacional la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular, la trata de seres humanos, la violencia machista, la atención a los colectivos más vulnerables y las nuevas formas de delincuencia organizada, transnacional y cibernética.
Marlaska
Marlaska ha destacado la “trayectoria absolutamente ejemplar” de Puebla durante sus más de 30 años en la Policía Nacional y ha puesto en valor su anterior etapa en Baleares, en la que, ha dicho, afrontó momentos “complicados” con resultados reconocidos.
Puebla sustituye al recientemente nombrado director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Luis Santafé. Hasta ahora ejercía como secretario general de la División de Personal. Nacido en Santander y licenciado en Derecho, ingresó en la Policía Nacional en 1993, ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025.
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